Foto: Pamatīga zemes noslīdējuma dēļ slēgta pastaigu taka pie Gūtmaņalas

Turpinoties slapjiem laika apstākļiem, Siguldā izveidojies noslīdenis Gaujas senlejā, kā rezultātā slēgta pastaigu taka pie Gūtmaņalas, pastāstīja Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP).

Pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas pārstāvis Mārtiņš Zīverts skaidroja, ka noslīdenis šajā vietā izveidojies dabisku apstākļu dēļ, ņemot vērā lielo nokrišņu daudzumu. Noslīdeņa vietā nav notikuši nekādi būvdarbi vai koku zāģēšana.

Foto: Dabas aizsardzības pārvalde

Foto: Dabas aizsardzības pārvalde

Posmā starp Krimuldas serpentīnu un Gūtmaņalu no nogāzes noslīdējusi augsnes virskārta, kā arī koki ar visām saknēm. Līdz ar to ir bloķēta pastaigu taka, kā arī cietusi meliorācijas sistēma. Noslīdeņa vietā izvietoti norobežojumi, bet koku un zemes novākšanu no takas paredzēts sākt tad, kad iestāsies tam piemērotāki laika apstākļi - šī iemesla dēļ teritorijas sakopšanu pilnā apmērā varēs veikt tikai pavasarī.

Foto: Dabas aizsardzības pārvalde

Kā ziņots, kopš pagājušā gada oktobra lietus nokrišņu radīto bojājumu dēļ slēgts Siguldas serpentīns posmā no Svētku laukuma līdz Gaujai.

Foto: Dabas aizsardzības pārvalde

DAP komunikācijas speciāliste Maija Rēna norādīja, ka pērn novembrī serpentīna būvnieku SIA "Ventars" bezdarbības rezultātā bojājumi kļuvuši vēl lielāki.

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp DAP un SIA "Ventars", noteiktā garantijas termiņa laikā būvniekam uz sava rēķina bija jānodrošina takas seguma iesēdumu, nogāžu nostiprināšanas defektu, norobežojumu un koka laipu deformācijas, kā arī notekūdeņu sistēmas izskalojumu novēršana.

Pēc pēdējiem DAP aprēķiniem, serpentīna remontdarbi izmaksās 28 500 eiro. Šajā summā iekļauta koka tiltiņa balstu stiprināšana un līmeņošana, pakāpienu izbūve, esošā seguma betona apmaļu un tekņu nojaukšana nogruvuma zonā, jaunu ūdens novadu izbūve, nogāzes nostiprināšana un gājēju ceļa seguma atjaunošana.

"Patlaban DAP risina jautājumu par finansējumu defektu labošanai no apdrošināšanas, tālāk plānots izsludināt konkursu būvniekiem, bet pašus darbus veikt pavasarī, kad tam būs piemēroti klimatiskie apstākļi," sacīja Rēna.