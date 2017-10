Foto: Rudenīgi krāšņā Veselava un tās apkārtne no putna lidojuma

Rudens šogad lutina ar krāšņiem skatiem, ko novērtējis ne viens vien fotogrāfs, arī Kaspars Daļeckis, kura Veselavas apkārtnē uzņemtie attēli pārsteidz ar košumu un rudenīgo noskaņu. "Pārsvarā visas bildes uzņemtas no rīta, kad saule lec. Viss bija miglā tīts, un tad, aptuveni pēc 15 minūtēm debesis sāk skaidroties – šajā brīdī sāku fotografēt. Cēlos astoņos, jo tagad rudenī saule nelec tik agri kā vasarā, kad jāceļas jau četros no rīta," stāsta fotogrāfs Kaspars Daļeckis.

Fotogrāfijas uzņemtas šī gada oktobrī Veselavas apkārtnē.

Ko apskatīt Veselavā un tās apkārtnē?

Veselava lepojas ar savu lepno muižu. Tā ir ļoti skaista un leģendām apvīta vieta Vidzemes sirdī. Senā ēka atrodas uz ovālas saliņas, un to ieskaujošie ūdeņi rada īpašu noskaņu, it sevišķi vasarā. Tā kā muiža šeit pastāvējusi jau vairākus simtus gadu, tai netrūkst arī baisu un traģisku stāstu no dzimtbūšanas laikiem. Viena no tām saistīta ar baronu un meiteni, kas nevēlējās viņam pakļauties un aizgājusi bojā. Tagad viņa esot Veselavas muižas spoks – baltā dāma, kura parādoties pirms lieliem pasākumiem un spēlējot klavieres, ko dzīves laikā labi pratusi.

Foto: Priekuļu novada pašvaldības arhīvs

Veselavas muižas komplekss tagad pieder Priekuļu novada pašvaldībai. Tajā atrodas Veselavas pagasta pārvalde, bibliotēka, kultūras nams, kā arī tūristiem muiža ir pieejama apskatei. Vairāk lasiet šeit.

Veselavas muižas parks atrodas 1,2 kilometru attālumā no muižas kompleksa mežaudzes, senā laucē. Turp jāiet pa līkumainu smilšu ceļu. Gludā pļaviņā stāv diži, zaroti ozoli, smalkas lapegles. Turpat ir arī estrāde ar dēļu deju grīdu.

Veselavas pusē ir vēl viens interesants objekts – Silabulu pēdakmens jeb Velnakmens, kas izceļas starp pārējiem līdzīgiem veidojumiem ar izteikto iedobuma pēdas formu. Tas atrodas nedaudz ārpus Veselavas.