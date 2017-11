Foto: Vecrīgā tapusi šarmanta franču viesnīca 'Relais le Chevalier'

Pavisam nesen Kaļķu ielā – galvenajā vecpilsētas ielā – darbu sākusi autentiska franču viesnīca "Relais le Chevalier". Pirmo darba mēnešu laikā līdz perfektumam noslīpējot savu servisu, viesnīca ir gatava uzņemt pašu izsmalcinātāko publiku no Latvijas un ārzemēm, portālam "Tūrisma Gids" stāsta viesnīcas pārstāvji, uzsverot, ka tie, kas novērtē izsmalcinātu interjeru un īstu franču šarmu, novērtēšot gan pašu viesnīcu, gan mansardu, kurā tiek servētas brokastis un notiek tematiski pasākumi, gan bāru ar vasaras terasi, kas pieejama siltajā laikā, un, protams, savdabīgo veikalu pirmajā stāvā. Viesnīcas oficiālā atklāšana paredzēta 9. novembrī.

"Napoleons Rīgu sauca par mazo ziemeļu Parīzi," stāsta viesnīcas "Relais le Chevalier" pārvaldnieks Jevgēņijs Nahmans, uzsverot divu pilsētu līdzību, skaidro, ka tieši tāpēc viesnīcas dizains veidots franču stilā.

Burtiskā tulkojumā viesnīcas nosaukums nozīmē "bruņinieku iebraucamā vieta", kas uzreiz rada zināmu noskaņojumu. Īpašo franču atmosfēru paspilgtina arī interjers: foajē ar spoguļu iekšpagalmu, augstas vītņu kāpnes, autentisks franču kalvadosa bārs, kas izbūvēts brokastu telpā zem paša jumta, no kurienes paveras skats uz Līvu laukumu un vecpilsētas smailēm.

Ēka Kaļķu ielā 20 ir patiešām vēsturiska: šeit 17. gadsimta vidū vācu ārsts un biologs Benjamins Fišers dibināja aptieku, kas ieguva Karaliskās aptiekas titulu, pateicoties Fišera vecākā brāļa ietekmei, kurš ieņēma augstu stāvokli galmā. Lauvas atveidojumu ēkas fasādē – zviedru karaļa Kārļa XI īpašo labvēlības zīmi – var redzēt arī šodien. "Cita, ne mazāk pazīstama relikvija, kas rotā mūsu ēkas fasādi, – pakavs, kura rašanās ir apvīta ar leģendām. Viena no versijām vēsta – kad Pēteris I braucis pa Kaļķu ielu, viņa zirgs pazaudējis pakavu. Pēteris devies pie kalēja, kas dzīvojis blakus mājā, un, kamēr kalējs apkalis ar zirgu, Pēteris griezis rokā veco pakavu un pēc tam aizmetis to pār plecu. Pakavs pielipis svaigi nokrāsotajai fasādei, un saimnieks nolēmis to atstāt veiksmei," stāsta Jevgēņijs Nahmans. "Mēs nolēmām neizaicināt likteni un atstājām pakavu tā vecajā vietā, kurā tas atrodas jau trīssimt gadus."

"Kad es sāku aizdomāties par iecerētās viesnīcas projektu, uzreiz atmetu 3-4-5-zvaigžņu klasifikācijas ideju. Projektēt vidi, kuras galvenais uzdevums – uzņemt viesus, man nesaistās ar "organizēt labu naktsmieru" skaistā vietā," stāsta projekta galvenā arhitekte Elizabete da Štrobela ("Terzomillennium", Verona, Itālija). "Relais Le Chevalier – tā ir skaista māja šī vārda vistiešākajā nozīmē – viesmīlīga un franču šarma apņemta, tā ir izejas punkts ceļojumam neaizmirstamu piedzīvojumu meklējumos, kas atraisa emocijas."

Katrs viesnīcas stāvs izveidots individuālā krāsu gammā. Otrais stāvs – visas pelēkās krāsa nianses: no pelnu sudrabaina līdz mierīgai antracīta krāsai, trešais – spilgtas, piesātinātas apelsīna un fuksiju krāsas, ceturtais – no dzidra samtaini zila līdz debesu zilam, piektais stāvs – izsmalcināta dažādu toņu dzeltenās krāsas palete. Dažu numuriņu logi iziet uz centrālo gājēju ielu, citi – uz iekšpagalmu, kas rekonstruēts kā gaiša un plaša galerija ar stikla jumtu un spoguļu sienu sešu stāvu augstumā.

Pirmajā viesnīcas stāvā atrodas veikals "Chevalier by Akcenty", kurā atrodamas franču un itāļu meistaru autorkolekciju rotas, izsmalcināti aromāti, interjera dizaina priekšmeti un rokām gatavoti dekori.

Daudzi autori – prestižā titula "Dzīvais Francijas mantojums" par īpašo ieguldījumu tautas daiļamatniecības tradīciju saglabāšanā ieguvēji. Daudzi priekšmeti ir unikāli un izgatavoti tikai vienā eksemplārā, uzsver viesnīcas pārstāvji.