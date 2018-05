Ideja aizraujošam maršrutam: Sedas purva taka ar labiekārtotām atpūtas vietām

Sedas purva taka ir viena no garākajām purva takām Latvijā, kas lieliski piemērota aizraujošām pastaigām gada siltajā sezonā. Šogad veikti arī labiekārtošanas darbi, izveidojot jaunu atpūtas vietu ar galdu, soliem, ugunskura vietu un laipu.

Dabas liegums "Sedas purvs" ir gandrīz neapdzīvota teritorija. Kūdras ieguves rezultātā šeit ir radusies savdabīga kultūrainava, ko veido kūdras ieguves lauki, purva dīķi un šaursliežu dzelzceļš, kas tiek izmantots kūdras izstrādes vajadzībām.

Iepazīties ar Sedas purva bagātībām var, izejot marķēto kājnieku maršrutu, – to ar A/S "Latvijas valsts meži" finansiālu atbalstu 2011. gadā izveidoja Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts meža dienesta darbinieki. Kājnieku maršrutu veido divi atsevišķi apļi – Jērcēnu puses aplis (5,5 kilometri) un Sedas aplis (4,2 kilometri). Abus maršruta apļus iespējams apvienot, noejot vēl 2,5 kilometrus.

Foto: V.Brjuņins

Takas apskate ir bez maksas – tā nav piemērota personām ar kustību traucējumiem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

Sedas purvā uzstādīti divi skatu torņi. Viens ir putnu vērošanas tornis purva dīķos, otrs – kūdras izstrādes lauka malā. Papildus skatu torņiem teritorijā ir informācijas stendi, kā arī automašīnu var atstāt speciāli izveidotā stāvlaukumā.

Foto: M.Taube

Pagājušajā gadā tika uzbērts piebraucamā ceļa posms līdz putnu vērošanas tornim (no Jērcēnu centra puses), kā arī pie informācijas stenda ierīkots apgriešanās laukums.

Šī gada aprīlī talkas laikā (DAP) Vidzemes reģionālās administrācijas darbinieki Jērcēnu puses apļa maršrutā izveidoja jaunu atpūtas vietu ar galdu, soliem un ugunskura vietu. Tāpat tika izbūvēta arī laipa.

Foto: A.Soms

Pārgājienu purva plašumos iesaka sākt no Jērcēnu puses. Iebraucot Jērcēnos, jāmeklē norāde uz Kaņepju ozolu, pirmajā krustojumā jābrauc pa labi, turpinot doties uz priekšu – 4,1 kilometru līdz stāvlaukumam.

Sedas purva dīķos var makšķerēt no laivas vai doties atpūsties izbraucienā ar laivu. Sīkāku informāciju par laivu, SUP dēļu nomu un filmēšanu ar bezpilota lidaparātu var noskaidrot, zvanot Jānim Encem, +371 29171961, e-pasts: ence.janis@gmail.com. Makšķerēšana, laivošana un supošana dabas liegumā atļauta no 1. jūlija līdz ūdens aizsalšanai.

Sedas purvam ir arī interesanta vēsture, kas saistīta ar padomju laiku kūdras rūpniecību – to var pieņemt vai nepieņemt, bet to vērts izzināt, uzskata tur dzīvojošie. Video materiālu par Sedas stāstu meklē šeit.

Taču šajā rakstā vari iepazīties ar pārgājienu pa Sedas purva plašumiem, apskatot dzelzceļa sliedes un padomju mantojumu.

Raksts tapis sadarbībā ar Strenču novada tūrisma informācijas centru.