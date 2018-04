Katvaru liepu aleja ir viens no Latvijas dabas pieminekļiem – te var apskatīt kokus, kas tiek uzskatīti pat par 400 gadus veciem. Pašlaik lieliski var apskatīt seno liepu dīvainos žuburus, jo vasarā, kad koki salapo, saule caur zaļā parka "griestiem" vairs neiespīd.

Katvaru pagasts atrodas Limbažu novada ziemeļaustrumu daļā. Pagasta teritorijā savu tecējumu uzsāk Braslas upe, kas ietek Gaujā, un tās pieteka Iesala, kā arī Lūdiņupe, kura ietek Svētupē. Te atrodas arī vairāki skaisti ezeri, tostarp Katvaru ezers, pie kura ir iekārtota jauna laipu taka ar brīnišķīgu skatu. Nesen turp devies Egons Lācis, kas uzmeklēt Katvaru liepu audzi iedvesmojies no jaunās simtgades filmas "Bille". "Ieraudzīju filmā skaisto Billes mežu un nolēmu to uzmeklēt. Un internetā uzdūros Katvaru liepu parkam, kas ir ļoti līdzīgs filmā esošajam mežam. Vēl pa ceļam var apskatīt Katvaru ezeru, pavasarī netālu no Katvaru muižas aug vizbulītes," stāsta Egons Lācis, iesakot apskatīt arī pašu muižu, kā arī doties uz laipām pie ezera.

Foto: Egons Lācis

Gar Katvaru ezera krasta terasēm tiešām stiepjas vairākus simtus gadus vecas, neparastas liepu alejas ar mājīgiem atpūtas stūrīšiem. Parka veidojumā saglabājušās 19. gadsimta sākuma baroka - klasicisma pazīmes. Liepu ziemeļu labirints izceļas ar īpatnējām, ķeburainām liepām, kas ziemā šķiet nedaudz spocīgas, bet vasarā caur to lapotni nav saskatāma debess. Šajā vietā uzņemti arī tādu slavenu Rīgas kinostudijas filmu skati kā "Tauriņdeja" un "Tās dullās Paulīnes dēļ".

Foto: Egons Lācis

Iegādājoties licenci, jebkurš makšķernieks Katvaru ezerā var izvilkt savu lielo lomu.

Savukārt vecā Katvaru muiža un tās apbūve ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, teikts Katvaru pagasta mājaslapā. 1990. gada novembrī Katvaru ezera krastā starp lielajiem parka kokiem atklāja piemiņas akmeni represētajiem Katvaru pagasta iedzīvotājiem.