Jelgavā izveidots skatu tornis savvaļas zirgu un pilsētas panorāmas vērošanai

Savvaļas zirgu, putnu, divu upju un pilsētas panorāmas vērošanai Lielupes palienes pļavās, kas ir aizsargājama dabas teritorija, Pils salā Jelgavā izveidots skatu tornis, "Tūrisma Gids" pavēstīja Jelgavas reģionālais tūrisma centrs.

Skatu tornis, kuram blakus ir arī labiekārtota piknika vieta, ir 19,2 metrus jeb sešus stāvus augsts, kurā līdz augšējam skatu laukumam ved koka kāpnes. Skatu tornī vienlaicīgi var atrasties ne vairāk kā 15 personas, bet torņa pirmajā līmenī var iekļūt arī cilvēki ar kustību traucējumiem.

No skatu torņa sākas 3,2 kilometrus gara Veselības taka Pils salas ziemeļu virzienā, kas piemērota pastaigām, nūjošanai un velobraukšanai. Uzturēšanās Veselības takā aizliegta putnu ligzdošanas laikā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, kad iespēja vērot savvaļas zirgus un putnus ir tikai no skatu torņa.



Ja vēlaties Pils salas ekskursiju vides gida vadībā, tā jāpiesaka iepriekš pa tālruni 20264343.

Ko vēl jaunu aplūkot, dodoties uz Jelgavu, meklē šeit.