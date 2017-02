Šajā nedēļas nogalē no 10. līdz 12. februārim Jelgavā Starptautiskais Ledus skulptūru festivālā norises laikā Pasta salā iemirdzēsies vairāk nekā 50 ledus skulptūru, kuras veidojuši 32 profesionāli tēlnieki, informēja pasākuma organizatori.

Festivāls norisinās jau 19 reizi un šogad skulptūras tiks veidotas par tēmu "Karnevāls".

Apmeklētājus sagaida dažādu mūziķu uzstāšanās, izrādes bērniem, skulptūru spīdēšana, darbnīcas, uguņošanas un daudz kas cits.

Festivālā piedalīsies pasaulē atzīti ledus tēlnieki no astoņām valstīm: Latvijas, Lietuvas, Itālijas, Turcijas, Krievijas, Mongolijas, Portugāles un Īrijas. Jelgavā būs apskatāmas 45 konkursa skulptūras, no tām 30 individuālās un 15 lielās komandu, kā arī papildus tiks veidots "Koskenkorva" ledus bārs un vairākas foto skulptūras – garākā augstums būs deviņi metri. Kopumā konkursa darbu un papildu ledus skulptūru veidošanai tiks izmantots vairāk nekā 70 tonnas ledus.

Apmeklētāji varēs baudīt ne vien skulptūras, bet arī citas svētku aktivitātes – ledus labirintu un ledus slidkalniņu bērniem –, kā arī visā festivāla teritorijā būs izvietoti dažādi foto objekti, kā piemēram greizie spoguļi un ēnu rāmis. Darbosies atrakcijas ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem: "Orbitrons", loku šaušana un citas. Apmeklētāji varēs aplūkot arī 3D multimediju instalāciju "Masku parāde", kas aizvedīs ceļojumā cauri dažādiem pasaules karnevāliem. Savukārt tirdzniecības sektorā varēs iegādāties suvenīrus un nogaršot vietējo ražotāju gardumus – dažāda veida karameles, augļu-ogu konfektes, karsto smiltsērkšķu vai medus dzērienu, ābolu ledus vīnu, ķiršu-upeņu karstvīnu un citus.

Festivāla uzvarētāji tiks paziņoti piektdien, 10. februārī, kad notiks atklāšanas un apbalvošanas ceremonija, pēc tās uzstāsies Roberto Meloni un vakara galvenais viesis – starptautisku atzinību guvušais dziedātājs no Lietuvas Ignas Pociūnas, labāk pazīstams kā "Daddy Was a Milkman".

Sestdien, 11. februārī, apmeklētājus izklaidēs grupa "The Roop" no Lietuvas un Lauris Reiniks, savukārt svētdien, 12. februārī, uz Pasta salas skatuves kāps pašmāju indie roka grupa "Carnival Youth" un Justs Sirmais.

Sestdien un svētdien notiks ģimenes rīti ar radošās apvienības "Pasaku nams" muzikālo rotaļu izrādi "Talantu meklējot!" un Liepājas ceļojošā cirka "Beztemata" uzvedumiem "Alises piedzīvojumi Brīnumzemē" un "Brēmenes muzikanti". Diennakts gaišajā laikā darbosies ledus darbnīca, kur bērniem un vecākiem būs iespēja pašiem iejusties skulptoru ādā un izmēģināt ledus grebšanu.

Savukārt klātienē redzēt, kā profesionāli mākslinieki veido skulptūras, varēs paraugdemonstrējumu laikā, kas notiks sestdien un svētdien plkst. 17.00 un 19.00. Šim procesam sekot līdzi varēs arī tiešraidē mājaslapā – www.festivali.jelgava.lv .

Februāris pasaulē ir karnevālu, jautrības un svinību laiks, ko Latvijā vislabāk varēs sajust Jelgavā. Apmeklētāji aicināti piedalīties karnevāla gaisotnes radīšanā un pašiem tērpties maskās.

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs piedāvā festivāla laikā iepazīt Jelgavu, dodoties bezmaksas pilsētas iepazīšanas tūrēs gida pavadībā 11. un 12. februārī. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Pilsētas viesi ir aicināti iepazīt Jelgavas muzejus un ekspozīcijas, kā arī aktīvās atpūtas cienītāji – baudīt slidošanas priekus slidotavā Pasta salā.

Festivāla biļetes iepriekšpārdošanā līdz 9. februārim "Biļešu Paradīze" tirdzniecības vietās var iegādāties lētāk.