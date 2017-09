Jūrmala sestdien vilina ar vīna svētkiem zvejnieku sētā

Sestdien, 30. septembrī, Jūrmalas brīvdabas muzejā Lielupē ar pasākumu "Vīna svētki zvejnieka sētā" tiks svinēti rudens saulgrieži, vēsta muzeja vadītāja Daiga Sējāne. Pateicoties apmeklētāju labajām atsauksmēm, jau septīto gadu pēc kārtas Jūrmalas brīvdabas muzejā (Tīklu iela 1a, Lielupe), 30.septembrī, no pl.13:00 – 16:00, notiks "Vīna svētki zvejnieka sētā".

Astronomiskie rudens saulgrieži ir brīdis, kad nakts kļūst tikpat gara kā diena. Rudens saulgriežu svinības laika gaitā tika piesaistītas Miķeļa dienai, tādēļ šos svētkus bieži vien mēdz saukt par Miķeļiem. Miķeļi iezīmē vasaras beigas. Dzērves uz saviem spārniem aiznes launagu, saule pagriežas uz ziemas pusi, un līdz ar tumšajiem rudens vakariem atnāk veļu laiks, kura sākums iezīmējams ar Miķeļiem.

Mūsdienu latviešu sabiedrībā rudens saulgrieži ir gandrīz aizmirsti, un atšķirībā no Lieldienām, Jāņiem un Ziemassvētkiem, tikpat kā netiek svinēti. Daļēji tas izskaidrojams ar attālināšanos no lauku darbiem, vairums cilvēku ražas novākšanas beigas neizjūt kā kaut ko īpašu. Līdz rudens saulgriežiem visiem svarīgākajiem gada darbiem ir jābūt padarītiem, zeme tūlīt sasals, lai dotos ziemas atpūtā. Tad Miķelis staigā apkārt un visu apskatās. Ja kas vēl nenokopts, jāpasteidzas, jo Miķelis var uzsūtīt sniegu un salu. Suminot Miķeli, Jūrmalas brīvdabas muzejā uz ugunskura, lielajā katlā tiks vārīta Miķeļdienas zupa, kurā pēc senlatviešu tradīcijām jāvāra trīs gaļas, trīs graudus un trīs saknes. "Paši vārīsim un kopā ēdīsim! Arī šogad lauku ražas labumi "ienāks" mūsu zvejnieka sētā (medus, siers, maize, āboli, mājas konditoreja)," stāsta Daiga Sējāne.

Foto: Publicitātes foto

Arī vīnu parasti "ielika" pēc ražas novākšanas. Mājas vīna gatavošana senlatviešiem bija plaši izplatīta un vīns tika darināts no visdažādākajiem augļiem un ogām, kas tika izaudzēti piemājas dārziņā, gan arī no mežā salasītām ogām, gan no ziediem un medus. Vispār vīnu varot pagatavot no visa, kas rūgst. Šobrīd vīna darināšana mājas apstākļos ir populārs vaļasprieks ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Vīndaru piedāvātais sortiments pastāvīgi mainās, pilnveidojas un papildinās.

Vīna svētki zvejnieku sētā šogad notiks jau septīto reizi un, kā stāsta muzeja pārstāve, šogad vīndaru un vīna vērtēšanā būs noteiktas vairākas nominācijas, kuru sadalījumu noteiks žūrija. Pasākuma apmeklētāji arī varēs garšot, baudīt, izzināt, vērtēt un piešķirt savu balvu "Vīna svētku 2017 apmeklētāju simpātija". Muzeja darinātais vīns "Miķelis", kas katru gadu centās un kuram tā arī neizdevās izpelnīties atzinību, šogad vērtēšanā vairs nepiedalīsies, bet iepriecinās apmeklētājus kā karstvīns ar citrona miziņas, kanēļa, krustnagliņu u.c. garšvielu buķeti.

Foto: Publicitātes foto

Kamēr lielie iegrims oriģinālu dzērienu garšas, krāsas un neatkārtojama aromāta kārdinājumā, mazie radošajā darbnīcā varēs no dažādiem dārzeņiem, čiekuriem, zīlēm un citām mežā atrastām vai dārzā izaudzētām dabas veltēm izgatavot interesantas figūriņas, kompozīcijas vai rotas lietas.

Kur labs vīns, tur laba mūzika! Šogad pasākuma goda viesis – Latvijas Nacionālā teātra dziedošo aktieru ansamblis "Greizais ratiņš", kurā apvienojušies Dace Bonāte, Ivars Puga, Juris Hiršs, Uldis Anže, un komponists Valdis Zilveris. Pēc koncerta apmeklētāji varēs būt liecinieki tam, kā māksliniekiem veiksies ar Latvijā darināta mājas vīna novērtēšanu un kurš no pasākuma vīndariem saņems "Greizā ratiņa" īpašo balvu.

Pasākumu vadīs Ainars Ašaks.

Vīna svētki zvejnieku sētā notiks 30. septembrī no pulksten 13 līdz 16. Ieeja pasākumā – bez maksas.