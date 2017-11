Kalnciema kvartālā tagad pieejamas ekskursijas ar audio gidu

Kalnciema kvartāla apmeklētājiem turpmāk piedāvās arī patstāvīgas ekskursijas audio gida pavadībā – ikvienam tagad ir iespēja pusstundas laikā, patstāvīgi vadot ekskursiju latviešu vai angļu valodā, uzzināt vairāk par koka arhitektūru Rīgā un Kalnciema kvartālā, vēsta Darja Trizna.

Audio gids vēsta par Rīgas un īpaši Kalnciema kvartāla koka arhitektūras vēsturi un mantojumu kopš koka arhitektūras zelta laikiem līdz pat mūsdienām, kā arī aicina klausītāju doties Kalnciema kvartāla ēku izpētē un uzzināt par Kalnciema kvartāla ēku vēsturi, celtniecības metodēm, arhitektūras elementiem, kā arī dzīves apstākļiem, atjaunošanas procesu un pašreizējo izmantojumu. Audio gids atklāj daudz interesantu faktu, piemēram, to, ka agrāk militārās aizsardzības nolūkos Rīgas priekšpilsētu ēkas tika celtas no koka un vēstures laikā dedzinātas astoņas reizes, pie kam 19. un 20. gadsimta mijā Rīgā esot bijuši 12 tūkstoši koka namu, savukārt līdz mūsdienām saglabājies ap četri tūkstošiem no tiem. Audio gida materiālu ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu sagatavojusi mākslas zinātniece un Rīgas arhitektūras vēstures pētniece Inga Karlštrēma.

Sešas Kalnciema kvartāla vēsturiskās koka ēkas ir arhitektūras mantojums un iekļautas Latvijas Kultūras kanonā. Ēkas būvētas 19. un 20. gadsimta mijā Rietumeiropas vēlīnā klasicisma stilā, to atdzimšana sākās 2001. gadā, un šobrīd sešas atjaunotās koka ēkas ir publiski pieejamas apmeklētājiem.

Pēdējo gadu laikā Kalnciema kvartāls ir kļuvis par vienu no Rīgas dzīvīgākajiem kultūras centriem, ik gadu pulcējot tūkstošiem apmeklētāju; šeit satiekas māksla un amatniecība, kultūras pasākumi, veselīgs ēdiens un arhitektūras mantojums. Paslēpies no vienkārša garāmgājēja acīm, Kalnciema kvartālā atrodas pagalms ar nelielu ābeļdārzu un restorānu, vīnu veikals un kafejnīca, mākslas galerija un dizaina salons, Koka arhitektūras centrs, sestdienu zemnieku un amatnieku tirgus, kā arī koncerti un ēdienu festivāls gada siltajos mēnešos. Lielākā daļa pasākumu Kalnciema kvartālā ir bez maksas un draudzīgi ģimenēm.

Audio gids pieejams Kalnciema kvartāla Vīnu veikalā un kafejnīcā no pirmdienas līdz sestdienai laikā no pulksten 10 līdz 22. "Papildus audio gidam aicinām izmantot virkni jautru izaicinājumu visai ģimenei – foto orientēšanās, atmiņas spēle u.c. uzdevumi," stāsta Darja Trizna.