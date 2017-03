Karostas cietums atzīts par vienu no 10 neparastākajām viesnīcām Eiropā

Sarakstā eksperti iekļāvuši dažādas neparastas viesnīcas – gulta zem klajas debess krāšņā dabas ainavā, viesnīca bākā, naktsmītne celtnī ar pilsētas panorāmu, stiklotas iglas teltis, no kurām vērot ziemeļblāzmu, vienkāršas mājiņas kokos un Karostas cietums. Jaunizveidotais saraksts sniedz iedvesmu ceļojumiem un biznesa idejām, atzīst Monta Krafte, Karostas glābšanas biedrības valdes locekle.

Visu 10 viesnīcu sarakstu var apskatīt šeit.

Šī nav pirmā reize, kad Karosta saņēmusi tūrisma ekspertu un ceļotāju atzinību. 2011. gadā Karostas cietums ieguvis Eiropas Komisijas EDEN (European Destinations of Excellence) balvu par arhitektūras pieminekļa atjaunošanu tūrisma vajadzībām. 2011. gadā vienā no pasaules vadošajiem naktsmītņu rezervēšanas portāliem www.hotel.info Karostas cietums ir atzīts par pasaules pārsteidzošāko un neparastāko viesnīcu. Savukārt 2010. gadā ASV spoku mednieki (Ghost Hunters International) atzina Karostas cietumu par spoku apsēstāko vietu pasaulē. Karostas cietums ir saņēmis dažādas balvas par ieguldījumu tūrisma attīstībā un augstu novērtējumu par atsevišķiem cietuma piedāvātajiem produktiem. Arī ceļvedis "Lonely Planet", kā vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc apmeklēt Latviju, minējis Karostas cietumu.

Šis ir vienīgais tūristiem atvērtais militārais cietums Eiropā. Liepājas Karostas garnizona cietums celts 20. gadsimta sākumā. Sākotnēji ēka bijusi paredzēta Karostas hospitāļa vajadzībām, tomēr kā hospitālis tā nekad nav izmantota. Kopš uzcelšanas tā kalpojusi par flotes matrožu un apakšvirsnieku īslaicīga disciplinārsoda izciešanas vietu.

Foto: Publicitātes attēli

Jau 1905. gadā cietumā sodu izcieta revolūcijas notikumos iesaistītie garnizona jūrnieki. Vieta pretī cietumam kļuvusi par brāļu kapiem daudziem ieslodzītajiem, kas tika nošauti turpat pie cietuma žoga. Visos laikos ēka kalpojusi kā virssardzes cietums – gan Padomju armijas, gan Latvijas armijas Jūras spēkiem. Pēdējie ieslodzītie atstājuši savas piezīmes uz cietuma kameras sienām vēl samērā nesen – 1997. gadā.

Šobrīd Karostas cietumā ir iespēja doties ekskursijā, izbaudīt realitātes izrādi "Aiz restēm", kā arī asāku izjūtu cienītājiem – nakšņot cietuma kamerā. Karostas cietuma ēkā atrodas Karostas Apmeklētāju centrs, kas piedāvā informāciju par Karostu, gida pakalpojumus un dažādas aktivitātes. Tiem, kas vēlas apskatīt tuvāko apkārtni un izbaudīt Karostas valdzinājumu, tiek piedāvāta velosipēdu īre.

25. martā, Komunistiskā terora upuru piemiņas dienā, pulksten 16 Karostas cietumā tiks demonstrēta režisores Dzintras Gekas dokumentālā filma "Kur palika Tēvi" (garums – 72 minūtes). Ieejas maksa 1 eiro.