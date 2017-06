Latgales jūra: ko apskatīt pie Rāznas ezera

Rāznas ezers, saukts arī par Latgales jūru, ir viens no lielākajiem Latvijas ezeriem. Ap to koncentrējusies daļa Rēzeknes novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju. Ezerā ir 10 salas, no kurām lielākās ir Apaļā sala, Apšu sala (Lielā sala), Augstā sala, Ezītis, kā arī divi izteiktāki līči – Zosnasgals un Dūkstgals, kuros atrodas visas salas. Gultne austrumos un dienvidos smilšaina, ziemeļu daļā – mālaina, rietumu daļā dūņaina. Šis ir zivīm bagāts ezers, kur konstatētas 26 sugu zivis. 2006. gada 15. novembrī uz agrākā Rāznas dabas parka bāzes dibināts Rāznas nacionālais parks.

Foto: Artūrs Zaremba

Pie ezera esošajā Kaunatā noteikti jāpaviesojas kandžas muzejā, kur apskatāma plaša glāzīšu kolekcija. Neiztikt arī bez dzēriena degustācijas… Viesošanās gan pirms jāpiesaka, zvanot Dacei – 20203962.

Muzeja atrašanās vieta atzīmēta kartē.



Pa ceļam uz Mākoņkalnu var piestāt Šļakotos, lai sēstos zirga mugurā un kopā dotos peldēties. Izjādes ar zirgiem un ponijiem piedāvā saimniecība "Rudo kumeļu pauguri". Visdrošāk vispirms piezvanīt un sarunāt, ka iebrauksiet: 28745654, 26283607.

Noteikti jāuzkāpj arī Mākoņkalnā, no kura paveras brīnišķīgs skats uz ezeru. Tur apskatāmas arī Livonijas ordeņa laiku Volkenbergas pils mūra paliekas.

Turpinot ceļu apkārt ezeram, jāpiestāj pie Lipušku vecticībnieku lūgšanu nama, bet, nonākot Zosnā, jāapskata Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca un Zosnas muiža.

Ja ir luste izmest lielāku loku, tad var aplūkot zaļo Ismeru vecticībnieku kopienas lūgšanu namu.

Foto: Artūrs Zaremba



Aktīvāka dzīvesveida cienītāji atpūtas vietā "Ezerkrasti" var iznomāt katamarānus un vindsērfinga dēļus, lai atklātu ezeru uz ūdens. Te var nobaudīt arī gardu maltīti. Tāpat latgaļu virtuves labumus var meklēt atpūtas vietā "Burvīgā Rāzna", kas atrodas ezera dienvidu krastā ar skaistu skatu uz ezera plašo klaju. Te gatavo latgaliešu ēdienus no vietējiem un pašu audzētiem produktiem. Tūristu grupām piedāvā iesaistīties krakovjaka dejā. Noteikti vērts nobaudīt gulbešnīkus un kļockas ar krējuma mērci. Tikai iepriekš piezvaniet: 27876016. Vairāk par Latgales kulināro mantojumu lasiet šeit.

Vietējie noteikti laipni parādīs arī ceļu pie keramiķa Evalda Vasilevska, kurš dzīvo simtgadīgu ozolu lokā, saimnieko ekoloģiski un podus apdedzina bedres tipa ceplī. Piezvaniet un noskaidrojiet, kad būs cepļa atvēršana, jo varbūt brīvdienās būs jādodas lūkot, kā spīdīgas vāzes nāk no cepļa mutes. Tālrunis 26382112.

Foto: Artūrs Zaremba

Atcerieties, ka Latgales jūras apkārtnē ir arī daudzi citi ezeri. Piemēram, salām visbagātākais Ežezers (par to vairāk šeit), kuru vislabāk aplūkot ar airi rokās (informācija par laivu omu un maršruts atrodams šeit).

Lieliskas atpūtas vietas atrodas arī pie Pārtovas ezera, tur iespējams arī zvejot un vēžot.

Lūk, neliels ieskats skaistajā Rāznas ezera apkārtnē, ko izdevies iemūžināt fotogrāfam Artūram Zarembam.