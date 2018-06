Latgales jūras šarms: 37 kilometru maršruts ar velo apkārt Rāznas ezeram

Vasaras siltās, bet ne pārāk karstās dienas noteikti ir radītas aktīvai atpūtai. Lielisks variants – sēsties uz vellapēda un doties, kur acis rāda! Par šo versiju pārliecinājies arī Artūrs Zaremba, kurš kādā dienā apminies apkārt Rāznas ezeram jeb tā sauktajai Latgales jūrai, apvienojot aktīvās izklaides ar lielisku skatu baudīšanu.

"Jau pagājušajā gadā mums ar sievu bija doma apbraukt apkārt Rāznas ezeram, bet tā kā likās, ka kaut kā īpaši tam jāsagatavojas, beigās tā arī nesanāca. Tieši tādēļ šogad ļoti spontāni ņēmām un izdarījām to jau pašā velosezonas sākumā," stāsta Artūrs.

Foto: Artūrs Zaremba

Lai dodos apkārt Rāznas ezeram ar riteni, būs jānomin teju 37 kilometri. Kā stāsta Artūrs, viņi maršrutu, neierēķinot atpūtas pauzes, veica 2 stundās un 15 minūtēs.

Runājot par ceļa segumu, jārēķinās, ka puse distances klāta ar asfaltu, bet otra puse ir grants segums, no kuriem kādi 5 – 7 kilometri, kā atceras Artūrs, bija sliktā stāvoklī. Tiesa, arī šie ceļa posmi ik pa laikam tiek greiderēti, tāpēc laimīgā kārtā var gadīties, ka ceļš ir normāli izbraucams."Ceļi nav īpaši marķēti, tāpēc ja līdzi nav navigācija, ir iespējams apmaldīties," skaidro Artūrs.

Foto: Artūrs Zaremba

"Mēs startējām no Čornajas pagasta. Sākumā ceļš Rēzekne-Krāslava ir diezgan līkumains, kalnains un šaurs. Pa ceļa malu braukt nesanāk, jābrauc pa asfaltu – pabailīgi ir. Pēc tam gan ceļi ir ļoti mierīgi un ar satiksmi problēmu vairs nav. Maršruts, es teiktu, ir vidēji smags, bet, ja brauc ar biežām pieturvietām un atpūtas pauzēm, tad ir paveicams – un pat tiem, kas ar velo pārāk neizraujas," ir pārliecināts aktīvā laika pavadīšanas cienītājs.

Foto: Artūrs Zaremba

Artūrs stāsta, ka, lai arī Rāznas ezeru ir redzējis simtiem reižu, šoreiz šī vieta vienaldzīgu nav atstājusi un ļāvusi iepazīt to no jauna. Skaistās vietas ir redzamas ik mirkli, turklāt Artūrs iesaka papildināt savu maršrutu arī ar Mākoņkalnu, kas gan ir pāris kilometrus nostāk, bet noteikti ir tā vērts, lai nedaudz novirzītos no maršruta.

Foto: Artūrs Zaremba

Par ko noteikti jāpadomā, pirms šīs velo ekspedīcijas? Obligāti neaizmirsti par dzeramo ūdeni, košajām vestēm, kas parūpēsies par to, lai citi satiksmes dalībnieki tevi redzētu no attāluma, kā arī atbilstošu un ērtu apģērbu. Tik pat svarīgi ir arī izvēlēties piemērotu dienu šim maršrutam, iesaka Artūrs.