Latvijas iepazīšana un apceļošana pavasarī sagādā lielu prieku kā lieliem tā maziem. Atliek vien pavērties apkārt, lai ieraudzītu asnus, kas spraucas no zemes, mežus, kas mostas no putnu dziesmām vai upes, kas mutuļodamas steidz uz jūru. Un vislabākais skats paveras no torņa - skaisti skatu torņi nu jau uzbūvēti ļoti daudzās vietās Latvijā.

1 13 Tērvetes skatu tornis