Foto: Skice skulptūrai "MANIPULATION", no Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” arhīva

No 10. līdz 12. februārim jau 19. reizi Jelgavā norisināsies Starptautiskais ledus skulptūru festivāls , kura tēma šogad būs "Karnevāls". Dalībai festivālā žūrijas komisija ir apstiprinājusi 32 profesionālus tēlniekus no astoņām valstīm: Latvijas, Lietuvas, Itālijas, Turcijas, Krievijas, Mongolijas, Portugāles un Īrijas.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" (JPPI "Kultūra") organizētajā skiču atlases konkursā kopumā tika saņemti 60 mākslinieku pieteikumi un 103 ledus skulptūru skices. Skulptori tēmu interpretē dažādi, kādam karnevāls saistās ar bērnību un svētkiem, kādam – ar romantiku un iepazīšanos, bet citam – manipulēšanu un slēpšanos aiz maskas. Lūk, dažas no skicēm darbiem, kas šogad būs redzami Ledus skulptūru festivālā.



Mākslinieki konkursā piedalīsies divās kategorijās: individuālā skulptūra un komandas skulptūra. Festivāla laikā kopumā taps 45 konkursa skulptūras – 30 mazās (individuālās) un 15 lielās (komandu) –, kā arī papildus tiks veidotas vairākas foto skulptūras un Koskenkorva ledus bārs, pastāstīja JPPI "Kultūra".

Skulptori Jelgavā ieradīsies 5. februārī un darbus turpinās līdz 10. februārim, savukārt apmeklētāji baudīt karnevāla gaisotni un apskatīt tēlnieku veikumu varēs no 10. līdz 12. februārim.

"Festivāls šo 19 gadu laikā Jelgavu ir iezīmējis pasaules lielāko ledus skulptūru festivālu kartē un ir lielākais šāda veida pasākums Baltijā, uz kuru ik gadu piesakās vairāk nekā 50 profesionāli tēlnieki no visas pasaules. Unikālais brīvdabas pasākums ziemas sezonā ir galvenais tūristu galamērķis Latvijā, kas pulcē tūkstošiem apmeklētājus ne tikai no Latvijas bet arī no ārzemēm," tā par festivālu Mintauts Buškevics, JPPI "Kultūra" vadītājs.