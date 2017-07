Lielvārdes novads svin – kādas apskates un pieturas vietas tur slēpjas

Daugmales pērlē Lielvārdē 29. jūlijā tiks svinēti novada svētki, taču šajā pusē ir daudz un dažādu interesantu objektu, pie kuriem apstāties un iemūžināt kādu fotogrāfiju. Kādas vēl neredzētas un nedzirdētas apskates vietas apskatāmas Lielvārdes pusē – lasi turpmākajās rindās!

Pirms ķeramies klāt objektiem, jāpiemin nesen atklātais unikālais vides mākslas objekts "Viedzīmes". Tā mērķis ir piedāvāt jaunu, interaktīvu veidu, kā iepazīt Lielvārdi, tās vēsturi un nozīmīgās vietas. Projekta pamatā ir pētījums par Lielvārdes jostu un rakstu zīmēm kā informācijas nesēju. "Viedzīmes" ir mūsdienīga jostas versija, kas ir pielāgota mūsdienu cilvēka informācijas iegūšanas paradumiem.

"Viedzīmes" jostas raksts ir veidots no QR kodiem (Quick Response code) un no tiem atvasinātiem elementiem. QR kodos ieprogrammētajai informācijai ir viegli piekļūt - to var izdarīt ar jebkuru mobilo iekārtu, kam ir interneta pieslēgums un mobilā lietotne QR kodu lasīšanai.

"Viedzīmes" vides mākslas objekti ir kā lieli jostas fragmenti, kas izvietoti vidē. Tie vienlaicīgi gan papildina un izdaiļo pilsētvidi, gan funkcionāli kalpo kā tūrisma gids. Nolasot uz vides mākslas objekta esošo QR kodu, ir iespējams piekļūt atraktīvām ilustrācijām un stāstiem, un tūrisma informācijai par "Viedzīmes" tuvumā esošajiem apskates objektiem.

Pievēršoties "TOP" vietām Lielvārdes novadā, jāsāk ar Andreja Pumpura Lielvārdes muzeju. Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs atrodas senajā Lielvārdes muižas klētī Daugavas krastā jau kopš tā atklāšanas 1970. gadā. Adrese: E. Kauliņa aleja 20.

Šī ir vieta, kurā var ne tikai iegūt informāciju par latviešu tautas varoni Lāčplēsi, eposa autoru Andreju Pumpuru, Lielvārdi un Lielvārdes jostu, bet arī pašam uz brīdi kļūt par Lāčplēsi, Laimdotu, apsiet sev Lielvārdes jostu un, protams, izcīnīt spraigo cīņu starp Lāčplēsi un Tumšo bruņinieku.

Nevar nepieminēt arī Uldevena pili, kas atrodas Parka ielā 3. Tā ir 11. un 12. gs. pils ideālrekonstrukcija, kam par pamatu ņemti arheoloģisko izrakumu materiāli no dažādām Latvijas vietām.

Tās senā atrašanās vieta bija pašreizējās Lielvārdes pilsdrupas Daugavas krastā, kas arī pašlaik pieejamas apskatei.

Pils teritoriju apjož aizsargsiena, aiz kuras ļaudis slēpās uzbrukuma gadījumā, savukārt vidū ir dažas dzīvojamās mājas, virsaiša nams ar apspriežu zāli, svētakmens un aka, kas aplenkuma gadījumā bija visnozīmīgākais objekts. Pilis parasti atradās kalnu virsotnēs vai upju krastos, tāpēc maldīgs ir filmu radītais pieņēmums, ka koka pili iespējams nodedzināt ar vienu degošu bultu.

Bērnu iemīļota vieta ir izklaides parks "Avārijas brigāde", kas atrodas Lielvārdes novadā, Lēdmanes pagastā.

Parks piedāvā plašu izklaides klāstu ģimenēm ar bērniem līdz 14 gadu vecumam. Atklātajā "Avārijas brigādes" pilsētiņā ir gan spēles, gan iespēja satikt iecienītos multfilmu varoņus - Bembelātu, Poteriku un Sīlinku. Lai iepazītu aizvēsturisko pasauli, mežā un pļavā izvietoti dinozauri dabīgā izmērā. Parkā izveidota velokartu trase, kā arī labiekārtota dīķu apkārtne.

Bērni var izlēkāties uz ūdens spilvena un izbraukāties borta mašīnītēs, rāpties cauri virvju trasei egļu un priežu mežā, kur blakus izvietoti arī dinozauri un citi pārsteigumi.

Ielūkojies šeit, ja vēlies redzēt, kā tapa šis izklaides parks.

"Mr. Plūme" sidra darītava atrodas Lielvārdes novada Jumpravas pagastā. Visus darbus no ābeļu pavairošanas, audzēšanas un kopšanas līdz ražas vākšanai, sulu spiešanai un raudzēšanai Māris un Dace Plūmes veic pašu spēkiem. Zināšanas smēlušies gan strādājot Francijas un Austrijas labākajās sidra darītavās, gan pašu pieredzē kopš 2010. gada, veicot eksperimentus ar dažādām sidra un vīna gatavošanas tehnikām.

Darītavā tiek gatavoti arī augļu, ogu vīni, kā arī stiprie dzērieni. Plūmju ģimenes ābeļdārzā aug vairāk nekā 40 ābolu šķirnes. Ir iespēja apmeklēt darītavu, iepriekš piesakoties telefoniski vai e-pastā.

Ekskursijas laikā apmeklētājs iepazīsies ar Plūmju ģimenes stāstu, atklās sidru pasaules noslēpumus, iegūs recepti kā pašam darīt sidru mājas apstākļos, kā arī degustēs "Mr. Plūme" produkciju.

Interesanta vieta ir Lēdmanes pagasta "Trušu karaliste". Ogres upes krastā, vairāku hektāru platībā mīt visdažādāko nokrāsu un lieluma truši. Viņi pieņēmuši Trušu Karalisti par savām mājām - ierīko alas, veido ģimenes. Trušu sadzīve notiek skaisti veidotās pilīs un muižās, kas labi iekļaujas apkārtējā vidē, radot asociācijas ar pasaku mežu.

Viesiem ir atļauts barot Karalistes iemītniekus ar viņiem piemērotu barību (kāpostiem, burkāniem, āboliem, grauzdiņiem).

Bez trušiem karalistē mitinās arī komunikabli āži, Mangalicas cūciņas, zosis un krāšņas mandarīnpīles.

Viesiem, apmeklējot karalisti, tiek piedāvāta arī iespēja pašūpoties īpašās šūpolēs, kādas visticamāk nekur citur nebūsiet redzējuši.

Novada svētki Lielvārdē norisināsies 29. jūlijā. Par godu šim pasākumam izveidota plaša kultūras programma, kurā aktivitātes atradīs katrs svinēt gribētājs.

Pie Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja

6.00 Makšķerēšanas sacensības "Lielvārdes zive" 2017

Rembates parka teritorijā

9.00 Amatnieku gadatirgus "Pašas Laimas labumiņi"

Interešu un izglītības centrā "Lielvārdi", Skolas iela 5

11.00 - 13.00 Interešu un izglītības centra "Lielvārdi" darbnīca

Lāčplēša laukums

12.00 Svētku gājiens "Zīmju ceļš Laimas zīmē" (Lāčplēša laukums - Lāčplēša iela - Slimnīcas iela - Rembates parks)

Aiz Uldevena pils, Parka iela 3

No 12.00 Muzikāli izklaidējoša programma "Daugavas ritmi"

Rembates parka teritorijā

12.00 Piepūšamās atrakcijas, Lielās koka spēles

Spīdalas saliņā

13.00 Amatiermākslas kolektīvu koncerts "Godāsim Laimas māti". Uzstājas: bērnu un jauniešu deju kolektīvs "Pūpolītis", bērnu vokālā studija "Mikauši", VPDK "Vēji", VPDK "Lāčplēsis", sieviešu vokālais ansamblis "Pusnakts stundā", jauktais koris "Lāčplēsis", senioru koris "Kamene", folkloras kopa "Josta", deju kopa "Sidrabotie gadi"

Alus darbnīcā un tirgotavā "Pumpurs", Lāčplēša iela 21

13.00 - 17.00 Ekskursija brūzī un iepazīšanās ar alus brūvēšanas noslēpumiem

Rembates parkā

15.00 Vides objekta "Goda krēsla Arvedam un Verai Paeglēm" svinīga atklāšana

Kultūras nama "Lielvārde" stāvlaukumā

15.30 - 19.30 Latvijas Spēkavīru čempionāta posms

Kultūras namā "Lielvārde"

16.00 Lielvārdes novada radošās studijas darbu izstādes "Vasaras virpulī" atklāšana

Lielvārdes novada Tūrisma informācijas centrā

16.00 - 20.00 Lielvārdes novada apceļošanas spēles dalībnieku apbalvošana, Radošā darbnīca

Spīdalas saliņā

20.00 Atis Auzāns ar jauno koncertprogrammu "Uzliec veco gramafonu"

22.00 Svētku zaļumballe kopā ar grupu "Tirkizbend", Dj Terapeec

23.30 Orientēšanās sacensību "Nakc oriententerēšanās" uzvarētāju apbalvošana

00.00 Svētku uguņošana



