Meklējot pavasari: saulaina fotopastaiga Cenas tīrelī

Aizvadītajā nedēļas nogalē laikapstākļi daudzviet Latvijā patiesi lutināja, tāpēc liela daļa steidza baudīt ilgi gaidītos saules starus. Kad rodas sajūta, ka ziema nedaudz sāk atkāpties, ļaudis steidz izstaigāt dažādas dabas takas, un viena no tām ir "Purva laipa" Cenas tīrelī.

Cenas tīrelis atrodas starp Babītes ezeru un Olaini, aptuveni 30 kilometru attālumā no Rīgas centra. Lai tur nokļūtu, jābrauc pa Rīgas – Liepājas šoseju un jānogriežas pie norādes "Purva laipa".

Portāla "Tūrisma Gids" lasītāja Agnese stāsta, ka vietai var viegli piebraukt ar automašīnu un stāvvieta neatrodas tālu no takas. Taču jārēķinās, ka pirmajās siltajās gada brīvdienās vieni šeit nebūsiet.

Foto: DELFI Aculiecinieks

"Interesanti, ka pastaigāt bija ieradušies ļoti dažādas kompānijas – gan pārīši, gan ģimenes ar bērniem, gan draudzeņu kompānijas. Kāds bija paņēmis līdzi pat savu četrkājaino draugu!

Tā kā diena bija saulaina un mākoņus pie debesīm teju vai nemanīja, laiks šķita patīkami silts. Protams, bez vēja šādā vietā neiztikt, taču, ieejot starp kokiem, kur nav klajums, to it nemaz nejuta. Kopumā tur pavadījām pāris stundas, taču lielā mērā pavadītais laiks atkarīgs no iešanas ātruma."

Viņa piebilst, ka aizsalušajās vietās cilvēki izmantoja iespēju arī paslidot, kur ledus bija pietiekami biezs.

"Kad apkārt ledus jau pilnībā izkusis, var būt sarežģīti uz koka laipas samainīties ar kādu, kas grib paiet garām nedaudz ātrāk. Šādos laikapstākļos problēmu nebija, jo varēja no tās arī nokāpt.

Foto: DELFI Aculiecinieks

Takas maršrutā ir divi torņi - viens lielāks, bet otrs - mazāks. Uzkāpjot augšā, var arī atvilkt nedaudz elpu, jo lielākajā tornī ir iekarināts šūpuļtīkls." Visiem interesentiem viņa iesaka paņemt līdzi savu maisiņu atkritumiem (ja tādi pastaigas laikā radīsies), jo takā nekur nav izvietotas miskastes.

Šeit vari apskatīt, kā Cenas tīreļa taka pavasarī izskatās no putna lidojuma. Bet te iepazīsties vēl ar citām piecām burvīgām dabas takām, kurās var izbaudīt pavasara atnākšanu.