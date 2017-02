Līdz ar ziemai raksturīgu laika apstākļu atgriešanos Mežaparka Lielās estrādes teritorijā darbu atsākušas visas "Rīgas sniega parks" ziemas atrakcijas – slidotava un distanču slēpošanas trase, kameršļūkšanas trases u.c., portālam "Delfi" pastāstīja "Rīgas meži" pārstāvis Edgars Vaikulis.

Pateicoties labvēlīgajiem laika apstākļiem, papildināti mākslīgā sniega krājumi, atjaunots dabīgā ledus laukums.

Apmeklētājiem ar savu inventāru slidotava un distanču slēpošanas trases izmantošana ir bez maksas. Tāpat apmeklētājiem ir pieejami slidošanas un distanču slēpošanas inventāra nomas punkti, kā arī kafejnīca, stāsta Vaikulis.

"Rīgas sniega parks" ir atvērts no otrdienas līdz piektdienai no plkst. 15:00 līdz 21:00, sestdienās un svētdienās no plkst. 11:00 līdz 21:00, pirmdienās – slēgts. Autotransporta iebraukšanas biļete Mežaparkā 2 eiro, piebraukšana ar auto no Viestura prospekta puses.