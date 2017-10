Motormuzejs atzīts par skatītāko Rīgā

Rīgas Motormuzejs ceļotāju iecienītajā vietnē "TripAdvisor" ieguvis augstāko vērtējumu un ir atzīts par skatītāko un interesantāko muzeju Rīgā.

Muzejs tiek pielīdzināts tādiem daudzu ceļotāju novērtētiem apskates objektiem kā vecpilsēta un Alberta ielas jūgendstila nami. Vērtējumu interneta vietnē snieguši tūkstoši muzeja apmeklētāju – gan ārvalstu tūristi, gan vietējie iedzīvotāji.

Vairums ceļotāju Motormuzejā izceļot tā moderno un interaktīvo ekspozīciju un to, ka muzejs ir interesants ne tikai auto tematikā ieinteresētiem apmeklētājiem, pastāstīja Morormuzejā.

Pozitīvās atsauksmes un vērtējums CSDD Rīgas Motormuzejam ļāvis saņemt "TripAdvisor" balvas – "Certificate of Excellence", kā arī "Travellers Choice 2017", kas ir augstākais novērtējums, ko katru gadu tūrisma portāls piešķir tikai vienam procentam no visiem vietnē atrodamajiem tūrisma galamērķiem un apskates objektiem.

Jāatgādina, ka CSDD Rīgas Motormuzejs pēc renovācijas tika atklāts 2016. gada 1. jūlijā. Tas ir Baltijā lielākais un modernākais vēsturisko spēkratu muzejs. Pēc vērienīgās rekonstrukcijas muzeja iekštelpas ir pilnībā pārbūvētas. Muzeja ekspozīcija veidota kā aizraujošs un interaktīvs stāsts par unikāliem spēkratiem, ievērojamām personībām un nozīmīgākajiem notikumiem auto un cilvēces vēsturē. Ekspozīcija izvietota trīs stāvos vairāk nekā 4000 kvadrātmetru platībā un tajā patlaban aplūkojami vairāk nekā 100 unikālu automobiļu, motociklu un velosipēdu.

Rīgas Motormuzejs tika atklāts 1989. gadā, bet 2016. gadā pabeigta ēkas rekonstrukcija. Tā izmaksājusi 8,1 miljonu eiro. Vairāk lasiet šeit.