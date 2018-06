Neparasti kadri: citāds skats uz Ziemeļu fortiem no putna lidojuma un ieteikumi, ko apskatīt Karostā

Karostas valdzinošais skarbums. Vai skarbais valdzinājums. Daļa no Liepājas, bet reizē – pasaule pati par sevi. Tā mēdz teikt par šo, kādreiz militarizēto, pilsētas daļu, kurā atrodas arī tās slavenākais objekts – cietums. Tomēr viss atkarīgs, kā uz to skatās. Piemēram, fotogrāfam Edgaram Pohevičam izdevies no putna lidojuma iemūžināt Ziemeļu fortus un kādreiz tik noslēgto Karostas pludmali saulainā dienā, atklājot burvīgas ūdens un dabas krāsas. Šajos attēlos nav ne miņas no skarbā robustuma, kāds ierasti redzams fortu attēlojumā.

Lūk, neliels ieskats šajā lidojumā, kur mierīgā Baltijas jūra košuma ziņā atgādina kādu silto dienvidjūru. Citas Edgara bildes var atrast viņa "Facebook" lapā. Edgars par saviem iecienītākajiem apskates un atpūtas objektiem Liepājā sauc molu un kafejnīcu pie tā, kā arī fortus un Beberliņu atpūtas bāzi ar veikparku, peldvietām un citām izklaidēm. Šīs trīs vietas viņš iesaka apmeklēt arī citiem, lai iepazītu Karostu un Liepāju. Karosta ir lielākā vēsturiskā militārā teritorija Baltijā, kas aizņem aptuveni trešdaļu Liepājas teritorijas tās ziemeļu daļā. Karosta būvēta 19. un 20. gadsimta mijā kā Krievijas impērijas militārā bāze, un šodien te pilsētvidē savdabīgi savijas cariskās Krievijas militārā elegance un padomju militārisma robustums. Tā var patikt, var arī nepatikt, bet noteikti neatstāj vienaldzīgu, zina teikt paši liepājnieki. Ja plāno turp doties, šajā rakstā uzzināsi, kāpēc Karosta ir unikāla Latvijā, Baltijā un visā Eiropā, kā arī izlasīsi par apskates vietām šajā kādreiz militarizētajā teritorijā. Jautāts, kur jūras pilsētā Liepājā, īpaši Karostā, ieteiktu labākās peldvietas vasaras veldzei, Edgars saka: "Viss atkarīgs, kā gribas peldēt un cik daudz vai maz cilvēku gribas apkārt. Ja klusām, tad Karosta būs īstā vieta vai arī pludmales uz Bernātu pusi, ja skaļāk un ar ērtībām – tad derēs centra pludmale." Liepājā šogad trīs pludmales saņēmušas arī Zilo karogu – pilsētas Dienvidrietumu peldvieta, peldvieta pie Stadiona un Beberliņu peldvieta. Karti ar šīm un citām Zilā karoga peldvietām atradīsi te.