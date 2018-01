Neparasti skati no putna lidojuma: gāte, kas savieno Lielupi un Babītes ezeru

Kas ir gāte? Šim vārdam ir vairāki skaidrojumi, tomēr uz Lielupi un Babītes ezeru attiecināms viens, tā ir starpteka – neliela upe vai kanāls, kas savieno divas ūdenstilpnes, arī atzars no upes uz ezeru. Šāda gāte savieno Lielupi ar Babītes ezeru, kas ir septītais lielākais ezers Latvijā un veidojies pirms vairākiem tūkstošiem gadu, atkāpjoties jūrai. Šogad, kad spēcīgo lietavu dēļ upes un ezeri pilni ūdens, šī kanālu sistēma izskatās īpaši iespaidīgi. Aktīvās atpūtas dabā entuziastei un fotogrāfei Zaigai Kairei to izdevies iemūžināt no putna lidojuma skatupunkta, un šādi gātes Lielupes pļavas atgādina gluži vai cilvēka sirds asinsvadus.

Foto: Zaiga Kaire Lielās gātes garums šeit ir 1,5 kilometri, kas pie ezera dalās kanālos, ko savulaik esot rakuši apkārtējo māju saimnieki, lai pasargātu savus īpašumus no plūdiem. No tālaika arī katram kanālam radies savs nosaukums, piemēram, Vidus gāte, Lielā gāte, Zirgu gāte, Putrene, Pērkonceļš, Peļu ceļš u.c. Kanāli rakti arī seklā Babītes ezera dibenā gar krastiem no Gātes līdz Varkaļiem. Foto: Zaiga Kaire Šajā vietā atrodas arī apdzīvota vieta – Gātciems, kur gandrīz pie katras mājas no Lielupes puses pienāk mākslīgi rakts kanāls un ir personīgā "osta". Gātes līdz 19. gadsimta sākumam šeit bija vienīgais savienojums ezeram ar Lielupi, bet 1816.-1817. gados izrakta Spuņupe, ko gan 20. gadsimtā aizbēra, un to šķērso Jūrmalas apvedceļš. 1988. gadā ezera ziemeļaustrumu galā izrakts Varkaļu kanāls uz Lielupi, tādējādi nodrošinot caurplūdi visa ezera garumā, savā pārgājienu un aktīvā dzīvesveida popularizēšanas lapā "Facebook" raksta Zaiga Kaire. Lūk, viņas veidots video, kur redzamas Lielupi un Babītes ezeru savienojošās gātes. Šīs ir lieliskas laivošanas vietas, kur var apskatīt arī vairākas Lielupes salas, piemēram, Lielo Zirgu salu, un tālāk doties pa Lielupi uz jūras pusi. Vairāk par apskates objektiem upes krastos lasiet šeit. Savukārt ziemā, ja pieturas kārtīgs sals, bet sniega nav daudz, kanālu sistēma un applūdušās pļavas ir interesants ledus ceļš slidotājiem. Ja uz Rīgu atpakaļ dodas pa Jūrmalas apvedceļu, vērts piestāt un apskatīt arī mierpilno Salas baznīcu, seno Babītes pilskalnu, kas atrodas ceļa labajā pusē, uzreiz aiz Varkaļu kanāla, bet nedaudz tālāk atrodas vēl kāda neparasta vieta – Darmštates priežu audze.