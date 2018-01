Rallijs, izgaismota pils un slidošana: ko nedēļas nogalē darīt Alūksnē

Ritvars Podziņš

Šajā nedēļas nogalē – 19. un 20. janvārī, Alūksnes novadā notiks viens no lielākajiem autosporta notikumiem šosezon. Mazajā Ziemeļvidzemes pilsētā, norisinoties rallijam "Alūksne 2018", tiks atklāta Latvijas rallija sezona, kas šogad pulcē rekordlielu dalībnieku skaitu – pieteikušās vairāk nekā 100 ekipāžas. Sacensībās startēs gan pašmāju sportisti, gan kaimiņi no Baltijas valstīm un Skandināvijas, tāpat pieteikušies sportisti no Ukrainas, Izraēlas, Krievijas, Ungārijas un Lielbritānijas.