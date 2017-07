Rīgas kanālā un Daugavā aizvadīta iespaidīga SUP ballīte

Arvien biežāk dažādās ūdenstilpnēs redzami cilvēki, kas stāv uz SUP (stand up paddle) dēļiem un lepni airējas uz priekšu. Nesen arī pašā Rīgas centrā – kanālā un Daugavā pulcējās nebijis skaits supotāju, lai baudītu vasaras pēcpusdienu.

Braucieni ar SUP dēli kļūst par arvien populārāku aktīvo atpūtu, kas ļauj patīkamā veidā uzlabot savu fizisko sagatavotību un atbrīvoties no ikdienas stresa. Turklāt pasaulē nav daudz vietu, kas vasarā SUP airēšanai būtu piemērotākas par Latviju ar tās daudzajām upēm, ezeriem, purviem un garo Baltijas jūras piekrasti.

Foto: Mārtiņš Plūme

Arī Rīga ir brīnišķīga vieta SUP braucieniem un pat ballītēm. Pilsētas centru ieskauj upe Daugava, kas savienota ar pilsētas kanālu. Tāpat Rīgā ir vairākas mazās upītes, vēsturiskie grāvji un vecupes. Principā arī visa Rīgas vecpilsēta atrodas uz salas un tai apkārt var doties septiņus kilometrus garā braucienā pa ūdeņiem. 11. jūlijā Rīgā pulcējās vairāk nekā 70 airētāji, lai šo brīnišķīgo maršrutu izbaudītu kopā. Brauciena laikā tika pārsteigti kanālā dzīvojošie bebri, pīles un pat izveidojās SUP sastrēgums, stāsta SUP aktīvists Ansis Dobelis.

Pasākumu rīkoja "Red Paddle Co Latvia" un piedzīvojumu organizācija "Lūzumpunkts". To video formātā iemūžināja Arvīds Barānovs no "Eaglewood Films", bet foto mirkļus ķēra fotogrāfs Mārtiņš Plūme.