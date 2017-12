Rundāles pils un ziemīgais baroka dārzs no putna lidojuma

Andra Briekmane Tūrismagids.lv redaktore

Rundāles pils ir viens no Latvijas izcilākajiem arhitektūras pieminekļiem, kas diez vai kādam vēl jāreklamē, – nozīmīgs baroka laikmeta pils ansamblis ar pili, staļļiem un parku. Fotogrāfs Didzis Kristaps Stūris 17. decembrī kopā ar citiem interesentiem devies SK Dzērvene rīkotā 32 kilometrus garā pārgājienā no Bauskas līdz Rundāles pilij, ko ziemīgās noskaņās no putna lidojuma skata iemūžinājis ar drona palīdzību.