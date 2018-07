Senatnes elpa un grezna pils – Ko apskatīt Dundagas apkārtnē

Vēstures pielietajā Dundagas pilsētā 21. jūlijā notiks gardais Sklandraušu festivāls "Pie galda, pie goda, pie labiem ļaudīm". "Tūrisma Gids" sadarbībā ar Dundagas novada tūrisma informācijas centru piedāvā vairākas vietas, ko paralēli festivālam apskatīt pilsētas centrā un tās apkārtnē.

Kubalu skola – muzejs

Muzejs atrodas sešu kilometru attālumā no Dundagas centra Talsu virzienā. Kubalu skola ir senākais līdz mūsdienām saglabājies guļbūves skolas nams Latvijā, kas izveidots 19. gadsimtā. Muzeja viesi var apskatīt senlaicīgi iekārtotās klases, manteļskursteni, atjaunoto sētu un doties pastaigā pa tuvējām takām.

Kubalu (tolaik Kubeles) skolā kopš tās sākuma dzīvojis un strādājis viens no pirmajiem latviešu kultūras darbiniekiem – Ernests Dinsbergs (1816-1902). Skolā par skolotāju viņš nostrādājis četrdesmit gadu , savukārt latviešu literatūrā – septiņdesmit. Pavisam iznākušas apmēram pusotrs simts Dinsberga grāmatu, no kurām daudzas, ievērojot to saturu un tematiku, latviešu valodā sastopamas pirmo reizi. Jāpiemin, ka skolā savulaik mācījies arī mazais Krišjānis Barons.

Foto: Ainars Gaidis

Darba laiks:

P.-Pk. 8.00 - 17.00 (1. maijs - 31.oktobris)

S., Sv. - iepriekš piesakoties

S. 8.00 - 17.00 (jūlija mēnesī)

Telefona nr.: +371 26332238

Vairāk informācijas meklē šeit.

Eksotisko dzīvnieku parks

Mazliet eksotikas un dzīvnieku pašā Dundagas centrā. Gan mazi, gan lieli dzīvnieku parkā var iepazīties ar eksotiskajiem mājdzīvniekiem: alpakām, lamām, strausiem, šinšillām, pundurtrušiem, minicūciņām, kamieļiem, mandarīnpīlēm, cekulpīlēm, pāviem un citiem dzīvniekiem. Ja ir luste, tad var izmantot batutu un lauku pirti.

Foto: Ainars Gaidis

Darba laiks:

P.-Sv. no plkst. 10.00 līdz pēdējam apmeklētājam

Adrese: Saules iela 14, Dundaga

Telefona nr.: +371 26378042

Vairāk informācijas atradīsi šeit.

Vecmuiža, privātā kolekcija Dundagas "Ievlejās"

Vēsturi un seno muižu iesējams baudīt "Ievlejās", kas atrodas divu kilometru attālumā no Dundagas centra. Privātā vēstures materiālu kolekcija atrodas vienā no 15 senās Dundagas pils teritorijas pusmuižām - Vecmuižā.

Foto: Ainars Gaidis

Darbalaiks: iepriekš sazvanoties

Telefona nr.: +371 29473828 (Gunārs Laicāns)

Vairāk informācijas šeit.

Dundagas pils

Lielākā pils Ziemeļkurzemē atrodas pašā pilsētas centrā. Rīgas domkapituls to sāka būvēt 13. gadsimta vidū, savukārt 1434. gadā to nopirka Kurzemes bīskaps. Laika posmā no 16. līdz 20. gadsimtam tā piederēja muižnieku Maidelu un Ostenzakenu dzimtām. Pils divas reizes ir nodegusi un vairākkārt pārbūvēta, tomēr ir labi saglabājusies. Ar Dundagas pili saistās vairākas teikas, no kurām pazīstamākā ir par Zaļo jumpravu.

Mūsdienās Dundagas pils ir vērienīgu svētku, kāzu, ekskursiju un vietējo gardumu degustāciju vieta. Pilī atrodas arī Mākslas un mūzikas skola.

Foto: Ainars Gaidis

Pils apskate iespējama tikai gida pavadībā, tāpēc ekskursijas jāpiesaka Dundagas novada tūrisma informācijas centrā.

Darba laiks:

P.-Pk. 8.30 - 17.00

S, Sv. 11.00 – 17.00 (no 15. maija līdz 15. oktobrim)

Pārējā gada laikā – iepriekš piesakoties (29444395)

Adrese: Pils iela 14, Dundaga

Baron bōgans – velo aplis ap Dundagu

Maršruta garums ir apmēram 35 kilometri, bet atkarībā no vēlmēm iespējams ar attālumu variēt.

Pa ceļam, iepriekš sarunājot, var apmeklēt Pāces vilnas fabriku, "Kalēju" zirgaudzētavu, Liepniekvalka alas, uzkāpt Valpenes piramīdā, iepazīties ar Kubalu skolu – muzeju, degustēt lauku saimniecību labumus, iepazīt Krišjāņa Barona dzīvesvietas, ciemoties viņa dzimtas atzara ģimenē "Jumaros".

Vairāk informācijas meklē Dundagas novada tūrisma informācijas centrā vai zvanot. (29444395)

Adrese: Pils iela 14, Dundagas pils

Šlīteres bāka un dabas taka

Senā bāka atrodas 14 kilometrus uz ziemeļiem no Dundagas un septiņus kilometrus no Mazirbes piekrastes. 1849. gadā celtā bāka šobrīd ļauj katram interesentam palūkoties pāri nacionālā parka mežiem uz Baltijas jūru un tālumā saskatīt Igaunijas Sāmsalas krastu.

Turpat pie bākas var izstaigāt 1,2 kilometru garo dabas taku, kas atrodas vecākajā Slīteres nacionālā parka aizsargājamajā daļā, kas ilgu laiku tūristiem nebija pieejama. Te var iepazīt šai vietai raksturīgos Eiropas nozīmes aizsargājamos biotopus: senkrasta nogāzes mežus, minerālvielām bagātus avoksnājus, kaļķainus zāļu purvus un pārmitrus platlapju mežus.

Pa ceļam uz Mazirbi var piestāt arī pie Pēterezera dabas takas. 3,4 kilometru garā taka ved pāri unikālam, nekur citur pasaulē nesastopamam dabas veidojumam — kāpu un starpkāpu ieplaku (kangari un vigas) sistēmai.



(sākot ar maiju):
P. slēgts
O.-Sv. 10.00 - 18.00
Telefona nr.: +371 28385025

