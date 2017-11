Skrundā atklāta jauna pastaigu taka

Mārtiņdienā ar svinīgu pasākumu un lentas griešanu atklāta jaunā pastaigu taka Skrundā. Tā ir 522 metrus gara un sniedzas gar Ventas upes krastu no Saldus ielas un Ventas ielas krustojuma līdz pat Rūpniecības ielai. Takas ceļā ierīkotas atpūtas vietas un tiltiņš. Paredzēts, ka tā turpmāk kalpos kā sportošanas, aktīvās atpūtas un pastaigu vieta, stāsta Alise Lūse, Kurzemes plānošanas reģiona "UniGreen" projekta vadītāja. Taka ir viegli izbraucama arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Tā ir 1,80 metrus plata, ar stingru, granīta izsiju segumu.

Šī ir pirmā ar Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā Interreg Latvijas-Lietuvas sadarbības programmas projekta "Dabas tūrisms visiem" (UniGreen) atbalstu izbūvētā taka Kurzemē.

Foto: Kurzemes plānošanas reģiona arhīvs

Vienlaikus, no 9. līdz 11. novembrim, Kuldīgā norisinājās arī pirmā projekta gaitā īstenotā vides gidu apmācību sesija, kuru organizē Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides gidu asociāciju un kurā piedalījās 27 gidi no visas Kurzemes, kas trīs dienu laikā gan teorētisko, gan praktisko nodarbību veidā apguva zināšanas par to, kas ir vides gids un vides interpretācija. Kā atzina apmācību dalībniece, Cīravas pagasta pārvaldes Senlietu krātuves Tūrisma informācijas punkta vadītāja Sarmīte Braša: "Kursi palīdz esošajiem gidiem iegūt specifiskās zināšanas tieši par vidi, ļauj saprast, kas ir vides interpretācija un iegūt labu zināšanu teorētisko bāzi".

Pavisam projekta īstenošanas rezultātā līdz 2019. gada 30. aprīlim Kurzemē un Lietuvas pierobežu reģionos paredzēts izveidot septiņas ar dažādiem izglītojoši izklaidējošiem elementiem aprīkotas pastaigu takas, divas atpūtas vietas, divus spēļu laukumus un piedzīvojumu parku bērniem, uzbūvēt divus skatu torņus, divas skatu platformas, četras pontonu piestātnes, trīs pontonu tiltiņus, sagatavot vairāk nekā 40 dabas taku kartes, kājāmgājēju taku ceļvedi, uzstādīt audio risinājumus 10 dabas objektos, kas pielāgoti cilvēkiem ar redzes problēmām, kā arī veikt citus pasākumus dabas tūrisma attīstībai un dabas objektu pieejamības veicināšanai.

Projekts Nr. LLI-010 "Dabas tūrisms visiem (UniGreen)" tiek īstenots ar Interreg Latvijas-Lietuvas sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam atbalstu. Tā kopējais finansējums ir 1,176 miljoni eiro, tai skaitā ERAF finansējums vairāk nekā miljons eiro. Projekta īstenošanā piedalās Kurzemes plānošanas reģions, sešas Kurzemes novada pašvaldības (Durbes novada pašvaldība, Kuldīgas novada pašvaldība, Rojas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība un Ventspils novada pašvaldība), viena Lietuvas rajona pašvaldība (Kretingas rajona pašvaldības administrācija) un trīs Lietuvas nacionālie un reģionālie parki (Aukštaitijas Nacionālā parka un Labanoras Reģionālā parka direkcija, Biržu Reģionālā parka direkcija un Žemaitijas Nacionālā parka direkcija).

Plašāka informācija par projektu pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā: www.kurzemesregions.lv.

