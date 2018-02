Slēpojiens uz ziemīgo Miljonu ceļu Ērgļu pusē

Reti kurš zina, ka dziļi Ērgļu novada mežā meklējams Miljonu ceļš, bet nedaudz tālāk – visai nepieejamais Palšu purvs. Šīs ir vietas, kas atgādina apsnigušo rūķīša Herbes Septiņjūdžu mežu, apskatīt nesen devies fotogrāfs un dabas izzinātājs Arvis Rudzītis.

Foto: Arvis Rudzītis

"Brauciena mērķis bija tikt Palšu purvā, bet to izdarīt no Miljonu ceļa ir ļoti grūti, vismaz ar slēpēm, jo ir ļoti blīvas egļu audzes," stāsta Rudzītis. Mērķis sasniegt piesnigušo purvu gan neesot atmests, un viņš to cer īstenot citā nedēļas nogalē, bet šoreiz izslēpots apkārtējais sils un atrasts Miljonu ceļš.

Piekļūt šai vietai var, braucot no Ērgļu centra pa Oškalna ielu līdz kartē atzīmētajam punktam nr.1. Tālāk būs jādodas kājām vai slēpēm, jo mazais ceļa posms līdz Miljonu ceļam (iezīmēts kartē ar oranžo līniju) nav tīrīts un tādēļ arī nav izbraucams. Ceļš ar lepno nosaukumu gan ir Latvijas valsts mežu Rietumvidzemes mežsaimniecībā esoša plata stiga, bet slēpošanai un pastaigām tā ir lieliski piemērota.

Foto: Arvis Rudzītis,

Rudzītis, lai to sasniegtu, iesaka labāk doties uz vietu, kas kartē atzīmēta ar punktu nr.2, jo tur var piebraukt ar auto no Jumurdas. "Ja nemaldos, tad krustojumā ir norāde uz Palšu purvu," stāsta fotogrāfs, kam piesnigušajā mežā izdevies iemūžināt pasakainus Latvijas ziemas skatus.

"Līdz šai vietai ceļš ir iztīrīts un izbraucams ar vieglo automašīnu. Pie 2. punkta ir arī Latvijas valsts mežu ierīkota nojume, kurā var baudīt pikniku un meža klusumu... no punkta viens līdz punktam divi ir pieci kilometri," stāsta Rudzītis. Par šo un citiem saviem braucieniem viņš raksta arī savā "Facebook" profilā šeit.

Ne visai tālu atrodas vēl kāds interesants dabas objekts – Velna grāvja akmeņu krāvumi. Nāruža ir neliela upīte, kas pirms akmeņainās ielejas jeb Velna grāvja ir uzplūdusi plašā un purvainā ielejā. Tālāk upītei ir veidojies dabīgs aizsprosts, caur kuru tā izlauzusi gravu. Vairāk par šo ainavisko vietu lasiet šeit.

Ērgļi pamatoti tiek uzskatīti par vienu no galvenajiem ziemas sporta centriem Latvijā. Netālu no Ērgļiem ir Latvijas augstākā "virsotne" – 311 metru augstais Gaiziņš. Tā nogāzēs ierīkotās vairākas labiekārtotas slēpošanas un snovborda trases: "Dāmu paradīze" un "Golgāts". Turpat atrodas arī Lido jeb Viešūra kalns ar vairākām apgaismotām slēpošanas trasēm, snovborda parku, atrakcijām pieaugušajiem un bērniem.