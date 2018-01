Sniegota pastaiga apvienojumā ar vēstures izzināšanu Turaidā

Turaidas muzejrezervāts, kas ir viens no apmeklētākajiem tūrisma objektiem Latvijā, būs vieta, kur ne tikai izbaudīt skaisto Latvijas dabu no aptuveni 30 metru augstuma, bet arī izzināt vēstures notikumus, sākot jau no 11. gadsimta.



Tā teritorija ir plaša – aptuveni 43 hektāri, kur atrodas tādi apskates un vēstures objekti kā Turaidas mūra pils ar tās galveno sargtorni – Begfrīdu, Tautasdziesmu parks un Dainu kalns, baznīca. Foto: Simona Čeičiniece Te atrodas arī piemiņas vieta leģendārajai Turaidas Rozei (par leģendāro Maiju un viņas līgavaini – dārznieku Viktoru lasi šeit), dažādas nelielas takas, piemēram, Māras taka un Lībiešu taka, kā arī muižas ēkas un to teritorija. Foto: Simona Čeičiniece Viens no ievērojamākajiem apskates objektiem šeit ir Turaidas mūra pils – pēc Rīgas bīskapa norādījuma tā šeit, vēsturiskajā lībiešu zemē, sākta būvēt jau 1214. gadā. Vēl vairākus gadsimtus pēc pils uzcelšanas Turaida un pati pils bijusi nozīmīga vieta, kur pulcējās novada pārvaldnieki, šī bija Rīgas arhibīskapa saimniecības pils, lībiešu zemju centrs, kā arī darbojās kā militārais cietoksnis. Pils galvenajā tornī iespējams uzkāpt un no augšas paveras krāšņs skats. Tiem, kam bail no augstuma un rodas šaubas par 13. gadsimtā būvētā torņa stabilitāti, nekādā gadījumā nevajadzētu satraukties, jo mūra sienu biezums šeit ir aptuveni trīs metri, bet ziemeļu pusē, kura vēstures notikumu gaitā skaitījusies apdraudētāka, pat 3,7 metri. Turklāt pašlaik redzamais tornis ir atjaunots un būvēts 20. gadsimtā. "Torņa drupas līdz 20. gadsimta sākumam bija saglabājušās apmēram 27 metru augstumā. Šajā laikā torņa augšdaļa un starpstāvu segumi ir nobrukuši. Galvenā torņa drupas 1936. gadā tiek nostiprinātas un torņa augšpusē uzbūvēta skatu platformu. Apmeklētāju ērtākai iekļūšanai tornī agrāk izlauztā atvēruma vietā ierīkota durvju ailu. No 1953. gada līdz 1959. gadam arhitekta Kārļa Vikmaņa vadībā notika Turaidas pils Galvenā torņa restaurācija," teikts muzejrezervāta mājaslapā. Foto: Simona Čeičiniece Interesanti ir tas, ka Turaidas pili un torni var ļoti labi saskatīt no dažādām vietām pašā Siguldas pilsētā, piemēram, Gaujas tilta, Paradīzes kalna, Siguldas pilsdrupām – tā vien šķiet, ka Turaidas pils savu apkārtnes novērošanas un uzraudzības uzdevumu veic arī mūsdienās. Foto: Simona Čeičiniece Turaidas muzejrezervātā izveidotas dažādas ekspozīcijas, kuras ļauj plaši iepazīt vēstures notikumus, kuri šeit risinājušies. To visu var izzināt gan ar informatīvajiem materiāliem, dažādām ekspozīcijām, iespējam plaši izzināt par Livonijas periodu. Katrai ekspozīcijai, apskates objektam ir pievienots apraksts, tāpēc tiem, kuri vēlas papildināt un atjaunot savas vēstures zināšanas, šeit būs iespējams lietderīgi pavadīt laiku. Vairāk par plašo iespēju klāstu Turaidas muzejrezervātā var atrast šeit. Ziemas sezonā tas ir atvērts katru dienu no pulksten 10 – 17. Foto: Simona Čeičiniece Ieejas maksa pieaugušajiem ir 3 eiro, pensionāriem 2 eiro 15 centi, savukārt pilna laika studentiem 1 eiro 50 centi, skolēniem 70 centi, personām ar invaliditāti 30 centi, iespējams iegādāties arī ģimenes biļetes. Ziemas sezonā automašīnu novietošana stāvlaukumā ir bezmaksas. Ja ir vēlme iepazīt vēl kādu pili vai muižu Latvijā, šeit var izlasīt arī citus stāstus par aristokrātiskajām celtnēm. Savukārt par Siguldas Jauno pili un pilsdrupām lasiet šeit.