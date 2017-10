Tapis videoklips, kas iedvesmo apceļot Kurzemes skaistākās vietas

Skati no putna lidojuma pāri Engures un Papes dabas parkiem, pāri Baltijas jūrai un Eiropas platākajam ūdenskritumam – Ventas rumbai. Savvaļas zirgi un govis tuvplānā, viduslaiku pils Ēdolē un zivju kūpināšana Pāvilostā. Tas viss iemūžināts pašmāju filmu studijas "Eaglewood Films" jaunajā, Kurzemei veltītajā videoklipā. Videoklips tapis Latvijas Investīciju attīstības aģentūras (LIAA) rīkotā brauciena "#Instatrip" ietvaros, pastāstīja tā autors Arvīds Barānovs.

Maršruts ticis veidots tā, lai atklātu Kurzemi tās daudzveidībā un iedvesmotu ceļotājus apskatīt gan kultūrvēsturiskus objektus, gan mazāk zināmas dabas vērtības.

Aiz Jūrmalas, turpinot braucienu gar Rīgas jūras līča Kurzemes piekrasti, stiepjas virkne zvejnieku ciemu, kuros var nobaudīt svaigi ķertas un kūpinātas zivis. Visplašākais klāsts pieejams Ragaciema zivju tirgū.

Lieliska vieta dabas un pastaigu cienītājiem ir Engures ezera dabas parks ar neparastu floru, savvaļas govīm un zirgiem. Citā Kurzemes pusē savvaļas zvērus var apskatīt Papes dabas parkā – rikšotāji redzami video. Vērts piestāt arī Bērzciema pludmalē, kas labi pazīstama kaitbordistiem. Atšķirībā no ierastajām smilšu vai akmeņu pludmalēm šeit līdz pat jūrai sniedzas košs zālājs.

Kuldīga ir viens no reģiona populārākajiem galamērķiem, kurā atgriezties vēl un vēl. 17. un 18. gadsimta nami tiek rūpīgi restaurēti, atvērtas omulīgas kafejnīcas un smalki restorāni. Vislabāk pilsētu var apskatīt, pastaigājoties vai izbraucot ar riteni. Tā var ieskatīties senās kāpņu telpās, ziedošos pagalmos, izstaigāt muzeju un izstāžu zāles un aiziet līdz Eiropas platākajam ūdenskritumam – Ventas rumbai.

Netālu, 15 minūšu braucienā no Kuldīgas, slejas Ēdoles pils. Kurzemes bīskapijas mantojuma zāles piepildītas ar nama īpašnieka, kaislīga vēstures entuziasta, sarūpētām mēbelēm un mākslas darbiem, bet izcils skats uz iekšpagalmu un apkārtni paveras no pils torņa.

Videoklipā redzami arī divi brīnišķīgi, atšķirīgi stāvkrasti – Jūrkalnē un Strantē. Jūrkalnē tas ir gaumīgi labiekārtots, izveidota skatu platforma, Strantē – mežonīgāks ar nepieradinātas dabas pievilcību.

Īpašs pievilkšanas spēks piemīt turpat netālu esošajai Pāvilostai, kurā sabrauc atpūtnieki no lielajām pilsētām. Tā ir īsta vasaras paradīze ar neskaitāmām ūdenssporta iespējām un šarmantām ieliņām, kuras izstaigāt arī rudenī. Pamīšus senajai apbūvei atklājas pa kādam iederīgas laikmetīgās arhitektūras paraugam. Viesu namā "Zvilnis" var pieteikties zivju degustācijai un vērot, kā saimnieks uz vietas kūpinas paša svaigi zvejotas vimbas, namiņā kūpināmies var redzēt arī jūras asarus.

Tiem, kuri dodas uz Liepāju, vērts kārtīgi izpētīt arī Karostas apkaimi. Ziemeļu forti, kas atrodas pašā Baltijas jūras krastā, ir tikai neliela, bet ļoti iespaidīga daļa, kas saglabājusies no 19. un 20. gadsimtu mijā būvētā cietokšņa. Turpat arī Ziemeļu mols, kura 1800 metri izstaigājami pilnā garumā.

"Kurzeme ir pilna ar kontrastiem, no mežonīgas dabas līdz tādām vietām kā Ēdoles pils. Kuldīga ir ļoti fotogēniska ar skatu uz Ventas rumbu saullēktā, Alekšupīti. Ne velti to sauc par Kurzemes sirdi. Zivju kūpināšana Pāvilostā bija īpaša. To filmējot, centos piešķirt "garšu" arī video. Šis reģions tiešām piemērots baudītājiem – tiem, kas fokusējas uz kvalitāti, ne kvantitāti," iespaidos dalās "Eaglewood Films" režisors Arvīds Barānovs, kurš iepriekš "#InstatripLV" ietvaros veidojis arī Latgales video. To var apskatīt šeit.

Kurzemes braucienā piedalījās: "Eaglewood Films" režisors Arvīds Barānovs, fotogrāfs Mārcis Gaujenietis, Konors Makneils, Linda Rutule, Artūrs Brīdaks, Sabīne Unda Zeidenberga, Valdis Skudre, Kārlis Buškevics, kā arī pasākuma organizatoru, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamenta, komanda.

Vairāk ekspedīcijas dalībnieku iemūžināto fotomirkļu iespējams atrast sociālajā tīklā "Instagram", meklējot tos pēc tēmturiem #InstatripLV un #atklajlatvijunojauna.