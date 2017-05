Mūsdienās nereti ir interesanti aizceļot pagātnē un ielūkoties Latvijas ainavā, kāda tā bija pirms aptuveni 80 gadiem – mūsu vecvecāku un vecvecvecāku laikā. Fotogrāfiju kolekciju, kur krātas tieši šādas ainavas, kopš 20. gadsimta 90.gadiem veido fotogrāfs un novadpētnieks Māris Locs, neatlaidīgi meklējot senajās atklātnēs redzamās vietas to pašu skatu punktu, diennakts laiku un gaismas virzienu. Par godu Latvijas simtgadei Pasaules dabas fonds projektā "Latvijas ainavas" ikvienu aicina iesūtīt arī senas fotogrāfijas no sava arhīva un to, kā tajās redzamās vietas izskatās tagad, lai izveidotu interesantu un realitāti atspoguļojošu kolekciju par mūsu Latviju.