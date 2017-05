Klintis Latvijā ir viens no interesantākajiem dabas apskates objektiem – tās nereti ir ne tikai skaistas, bet reizēm arī nedrošas, jo lielākoties to atsegumi ir diezgan stāvi. Bieži klintīs veidojas arī alas, kā arī tās par savu mājvietu izvēlējušies dažādi dzīvnieki.

Siguldā ievērojamākās ir Velnalas klintis, taču ir vēl arī citas vietas, kurās var apskatīt interesantos pamatiežu atsegumus. Aprakstītās trīs vietas lieliski var apmeklēt vienas dienas laikā, izveidojot pastaigu maršrutu, iekļaujot tajā arī citus apskates objektus, piemēram, Satezeles pilskalnu, Siguldas kamaniņu un bobsleja trasi, un vēl citus, kurus var sameklēt Siguldas tūrisma mājaslapā. Viens no maršrutiem, kurš ļaus apskatīt aprakstītās klintis un to atsegumus, ved no Gaujas krasta, kur iepretim upei var apskatīt Velnalas klintis, līdz pat Raganu katlam.