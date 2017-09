'Tūrisma Gids' izmēģina: mobilā lietotne zelta rudens baudīšanai Siguldā

Tuvojoties zelta rudenim, kā vienu no Latvijas pilsētu galamērķiem, kur to apskatīt vislabāk un krāšņāk, noteikti var minēt Siguldu un tās apkārtni.

Jau vēstīts, ka Siguldas novada pašvaldības un LMT veidotā pilsētas mobilā lietotne "Sigulda" papildināta ar dažādiem tūrisma maršrutiem un iespējām, kas noteikti būs lielisks palīgs zelta rudens baudīšanā.

Lai iegūtu iespaidus ne tikai par to, kā lēnām Siguldā sāk iekrāsoties koku lapas, bet arī izmantotu iespēju darboties un iepazīties ar mobilo lietotni praksē, kopā ar Siguldas tūrisma centra pārstāvjiem, Siguldas novada domes priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu un LMT Korporatīvo risinājumu vadītāju Sandi Riņķi devāmies pārgājienā pa Siguldu, lai uzzinātu, kādas priekšrocības paredz mobilā lietotne tiem, kas atbraukuši uz Siguldu atpūsties.

Par to, ka jau pavisam drīz iestāsies zelta rudens, manāmi liecina koku lapas, kuras jau lēnām sāk iekrāsoties dažādās krāsās. Ja rodas jautājums, vai "īstais" zelta rudens jau sācies, tad, kā norāda Uģis Mitrevics, "katram jau tas zelta rudens asociējas ar ko citādāku – kādam patīk jau no kokiem nobirušas lapas, kādam patīk brīdis, kad tās tikko sākušas iekrāsoties. Man pašam tas "īstais" zelta rudens ir tad, kad es eju pa taku un lapas piebirušas tik daudz, ka cauri tām ir jābrien!" Dodoties pārgājienā un izmēģinot mobilo lietotni, gan pēc smaržas, gan koku lapām jau varēja nojaust, ka pavisam drīz jau arī tas zelta rudens būs klāt.

Pārgājienā devāmies pa Vikmestes taku, maršruts sākās pie Gūtmaņa alas un beidzās pie Krimuldas pilsdrupām un tālāk jau devāmies no Krimuldas un Siguldu ar gaisa trošu vagoniņu, tāpēc laika ziņā varējām ne tikai vērot skaistās dabas ainavas, bet arī izmēģināt mobilo lietotni. Iejūtoties tūrista lomā, kurš šeit bijis tikai dažas reizes (kaut arī Siguldas takas jau labi zināmas), mobilā lietotne "Sigulda" ļāva iepazīties ne tikai ar dažādām tūrisma iespējām (sadaļā ir pieejamas ēdināšanas vietas, apskates objekti, aktīvās atpūtas objekti, naktsmītnes, bankomāti un attiecīgais attālums līdz konkrētajai vietai no atrašanās vietas), bet arī – iepazīties ar dažādiem pārgājiena maršrutiem, attēlojot kopējo distanci kartē un galvenos apskates objektus.

Uzkāpjot pa salīdzinoši stāvajām kāpnēm, kuras sākās pie Gūtmaņa alas, pēc tam dodoties cauri meža takām, kāpnēm, kas veda augšup un lejup, nonācām vietā, kurā pie norādēm par tuvākajiem apskates objektiem atradās soliņš, kurš diemžēl savas funkcijas vairs nepildīja, jo par to, ka kādreiz šeit tāds ir bijis, liecināja tikai tā pamati. Šajā brīdī atklājās vēl viena mobilās lietotnes iespēja, ko var izmantot ne tikai paši pilsētas iedzīvotāji, bet arī ceļotāji – lietotnē iespējams iesniegt ierosinājumus. Atlika vien nobildēt izbijušo soliņu, lietotnē iesniegt jaunu ierosinājumu, atzīmējot kartē atrašanās vietu, un šī ziņa tūlīt sasniedza domes priekšsēdētāju, kurš to tālāk noziņoja attiecīgajām iestādēm, kuras soliņu varētu atjaunot. Arī pats ierosinājuma iesniedzējs var redzēt to, vai pieprasījums apstiprināts.

Šādi, kā norādīja Siguldas tūrisma centra pārstāvji, ierosinājumi līdz attiecīgajām iestādēm nonāk nekavējoties, tāpēc daudz efektīvāk ir iespējams izveidot rīcības plānu, lai situāciju uzlabotu. Pašvaldības darbinieki informāciju saņem tajā brīdī, kad ziņotājs savu vēlmi ir iesniedzis. Tūrisma centra pārstāvji arī norādīja, ka šī mobilās lietotnes sadaļa esot viena no populārākajām iedzīvotāju vidū.

Pārgājiena laikā mobilā lietotne netika izmantota visu laiku, tomēr brīžos, lai pārliecinātos par kādu apskates objektu, atrašanās vietu vai ieteiktu ierosinājumu, tā palīdzēja. Pēc pārgājiena noteikti radās iespaids, ka šāda mobilā lietotne ir kā palīgs ne tikai pašiem pilsētas iedzīvotājiem, bet arī pilsētas apmeklētājiem, īpaši jau tiem, kuri vēlas jau laicīgi izplānot dienas aktivitātes.

Lietotni bez maksas var lejupielādēt lietotņu veikalā "App Store" (iOS ierīču lietotājiem) un "Google Play" ("Android" ierīču lietotājiem).