Unikālais Daugavgrīvas cietoksnis: ideja brīvdienu pārgājienam

Foto: "Idejas tavām brīvdienām" arhīvs

"Brīvdienās noteikti jāaizbrauc uz Daugavgrīvu. Tur unikālais Daugavgrīvas cietoksnis šobrīd ir pieejams ikvienam, un nav šķēršļu to izstaigāt un apskatīt. Kas zina, kā būs nākotnē, jo valsts institūcijas ir atzinušas, ka no kultūrvēsturiskā mantojuma un kultūras vērtību saglabāšanas viedokļa Daugavgrīvas cietoksnis ir zināmā mērā unikāls, jo faktiski tā ir vienīgā šāda fortifikācijas būve Latvijā, kuras pirmsākumi attiecināmi pat jau uz 17. gadsimtu, bet šādā veidolā tas gandrīz nepārveidots ir saglabājies no 18. gadsimta," iesaka "Idejas tavām brīvdienām".