Unikālais Pudeļu dārzs Gulbenes pusē, kas priecē ar neparastiem vides objektiem

Gulbenes novadā, autoceļa Litene – Alūksne (1. kilometrā) malā vairāk nekā divus metrus augstā stikla pudele norāda ceļu uz Ainažu mājām. Tur stikla pudeles pārtop par dažādiem vides objektiem, kas ir ne tikai interesanti un neparasti dārza elementi, bet arī saimniecībā noderīgas lietas. Dārzā iespējams atrast tādus objektu kā pudeļu koku, buru kuģi, tiltus, ezīti, bišu stropu, egli un daudzus citus.

Pudeļu dārza saimniece Anna stāsta, ka iepriekšējie mājas saimnieki bēniņos atstājuši mantojumu – daudz un dažādas stikla pudeles, kuras saimniece nolēma izmantot lietderīgi. Pirms 13 gadiem, lai ierobežotu lielo vēju mājas pagalmā, tapa pirmais objekts – stikla pudeļu siena, kas vējā gaudojot, bet saulrietā – mirdz. Tagad dārzā ir 23 dažādi objekti.

Sākotnēji tika veidoti saimniecībā noderīgi objekti, piemēram, piknika galds, kas veidots no alus pudelēm, un darbnīcas siena, kas tapusi no degvīna pudelēm. Vēlāk arī radušās idejas par objektu veidošanu, kas priecē mājās viesus.

Foto: PA ''Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs"

Apmūrējot vecus ābeļu celmus, ir tapušas puķu dobes, kā arī viens no pēdējiem objektiem, kas ir goda vieta trīs litru lielajai balzama pudelei. Savukārt siltumnīcā esošie tomāti vienmēr ir siltumā, jo no stikla pudelēm veidotais pamats saulītē uzkarst, tādēļ labi saglabā siltumu arī naktī.

Idejas objektu veidošanā pieder ekskursantiem un ģimenei, un tā vietējā bērzu birzī ir tapušas sēnes, ezītis un suņu būda. Saimniece ir izveidojusi vairākas latvju zīmes, kas atrodas blakus dīķim, lai tās sargā Pudeļu dārzu, bet ekskursanti vienā no veidotajiem objektiem – tilta margās, kas ved uz pussalu, saskatījuši Dieva zīmes. Dārza saimniece Anna stāsta, ka "viss tika mūrēts bez līmeņrāža, tikai "uz aci", tādēļ daudzi apbrīno, ka tik labi ir izdevies."

Viens no lielākajiem objektiem ir buru laiva, kas mūrēta no vairāk nekā 150 šampanieša pudelēm, bet dārza lampas, kas veidotas no balzama un kafijas pudelēm, tumšajā laikā rotā dīķa malu un koku aleju uz viesu namiņu.

Taču šāda pudeļu izmantošana novērojama arī citur pasaulē, piemēram, mākslinieks Elmers Longs (Elmer Long) Kaliforinjā izveidojis Pudeļkoku rančo, kurā "aug" ap 200 pudeļkoku. Bildes no savdabīgās vietas lūko šeit.

Foto: PA ''Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs"

Šobrīd Pudeļu dārza saimniece krāj šampanieša pudeles, lai taptu liels vides objekts, kas priecētu apmeklētājus – pudeļu labirints. Tam dārzā jau ir atvēlēta vieta un drīz sāks veidot tā formu, bet pudeles gan pagaidām trūkstot. Ja arī tev mājās ir kādas tukšas, tīras šampanieša pudeles, droši vari vest tās uz Pudeļu dārzu!

Plašāku informāciju par Pudeļu dārzu iespējams atrast Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" mājaslapā www.visitgulbene.lv