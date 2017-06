Video: Jelgavu klāj sirreāls miglas šķidrauts

Jelgava: 13° C

Ceturtdienas, 8. jūnija, priekšpusdienā daudzviet Latvijā tika novērota bieza migla, kas, parādoties saulei, dienas laikā sāka izklīst. Arī Jelgavā šis miglas plīvurs plivinājās krietnu brīdi un Viktoram Vilkaušam agrā rīta stundā ar drona "Phantom4Pro" palīdzību izdevies iemūžināt fantastiskus kadrus.

Video redzamas gan Lielupes palienu pļavas, gan nedaudz arī Jelgavas pils, Pasta sala, Sv. Trīsvienības tornis un, protams, pašas pilsētas panorāma, kuras līnijas maigākas padara vieglais miglas šķidrauts.

Jelgava – ceturtā lielākā Latvijas pilsēta – atrodas tikai 40 kilometru attālumā no Rīgas. Brīvdienās pilsētu var iepazīt bez steigas, apmeklējot ievērojamākās vietas un pastaigājoties pa Jelgavas promenādēm un tiltiem. Arī Jelgavas apkārtne ir neatklātu pārsteigumu pilna. Starp citu, 16. jūnijā tie, kas vēlas pilsētu ieraudzīt no cita skatu punkta, varēs doties ekskursijā ar kuģīti pa Lielupi uz Jūrmalu un atpakaļ. Par to informāciju atradīsiet šeit. Savukārt nedēļas nogalē viesus gaidīs Smilšu skulptūru festivāls.

