Viena veselīga un garšīga rudens diena Jūrmalā

Zilas debesis, košas lapas un netveramu nokrāsu jūra – tieši tāda ir atvasara Jūrmalā. Šoreiz devāmies uz piekrastes pilsētu jau pirms saullēkta un nemaz nenožēlojām, ka diena ar moto – veselīga atpūta un sevis lutināšana – sākta agri. Lūk, neliels ieskats un dažas idejas, kā aktīvi, neaizmirstot arī par gastronomiskām baudām, atpūsties Jūrmalā.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Kā jau minēts, devāmies uz kūrortpilsētu pirms saullēkta, lai to sagaidītu maģiskākajā un, ja tā var teikt, rudenīgākajā vietā – purvā Ķemeros. Nepilnas stundas brauciens pa Jūrmalas un Ventspils šoseju – un jau esi purvā. Labi, ka rudenī saule lec krietni vēlāk nekā vasarā, tāpēc varējām izbraukt nedaudz pirms sešiem. Ja dienā te čum un mudž no aktīvās atpūtas cienītājiem, tad vēsajā migliņā tītais purvs agrā sestdienas rītā ir tukšs un maģisks. Izstaigājām mazo koka laipu loku un uzkāpām arī tornī, lai palūkotos uz purva valstību no augšas. Turpat arī izdzērām līdzpaņemto kafiju no termosa un apēdām pa kruasānam. Ar to arī mūsu krājumi bija cauri, jo plānojām atklāt Jūrmalā pieejamos gardumus un labumus. Ieteikums citiem, kas vēlas šādi sākt dienu, ir izmēģināt nu jau par modes kliedzienu kļuvušo supošanu purvā. Arī Ķemeros ir vietas, kur to izdarīt, piemēram, ezeriņos pie ceļa uz Kalnciemu.

Foto: Publicitātes foto

Tā kā viesojāmies Jūrmalā sestdienā, tad netikām uz vienu no ļoti interesantiem pasākumiem – nūjošanu pludmalē zinoša trenera vadībā, kas pieejama svētdienu rītos Kauguros, Kapteiņa Zolta ielā 123, kā arī ceturtdienās Dubultos. Nodarbības ir bez maksas. Tā vietā devāmies turpināt iesākto aktīvo rītu uz Kauguru veselības taku. Tā sākas iepretim vecajam tirdzniecības centram, pie Talsu šosejas. Te – kopā ar ļaudīm, kas izveduši rīta pastaigā savus mīluļus, – izgājām visus veselīgo aktivitāšu punktus, elpojot svaigo priežu gaisu un apbrīnojot jūras mieru. Droši vien reizēs, kad tā bango, vingrošana pludmalē ir vēl aktīvāka un aizraujošāka.

Foto: DELFI

Šīs kādreiz bijušas vietas, kur apkaimes zvejnieki vilkuši lielos lomus, ko vēlāk turpat varēja arī iegādāties. Tagad šādas ainas te vairs nav vērojamas, bet piekraste piemērota aktīvai atpūtai. Priežu mežā, sekojot norādēm, atradīsiet stendus ar uzdevumiem ne tikai ķermenim, bet arī prātam, kas būs pa spēkam gan lieliem, gan maziem.

Šādi izsportojušies, nolēmām doties praktiskākās izklaidēs un sagādāt kādus rudens labumus nākamajai nedēļai. Ja runājam par bioproduktiem un zemnieku labumiem, tad Jūrmalā Kauguru tirgu (Nometņu iela 9A) šajā ziņā nevar pārspēt nekas. Īstenie jūrmalnieki iepērkas tieši šeit – sezonas augļu, ogu, dārzeņu, zaļumu un citu dabas velšu piedāvājums te ir plašāks nekā Bulduru tirgū. Tieši pašlaik letes tirgotājiem vai lūst no rudens veltēm.

Foto: DELFI

Tālāk braucām uz klasisko Jūrmalu – Majoriem. Pa ceļam jau varēja novērot košus krāsu akcentus kokos un no ābolu smaguma nolīkušas ābeles dārzos. Rudens jau septembra vidū priecēja ar krāšņumu, ko vēl neilgu laiku izdosies noķert ikvienam, kas pasteigsies un dosies ārpus mājām.

Jāatgādina, ka tiem, kas jau pēc nedēļas vēlēsies iebraukt kūrortpilsētā, par to nekas nebūs jāmaksā, jo caurlaides ziemas sezonā, no 1. oktobra, nav nepieciešamas, bet līdz tam pie Vaivariem vai mobilajā lietotnē jāiegādājas iebraukšanas atļauja.

Foto: DELFI

Lai arī Jūrmalā esam salīdzinoši bieži, Jomas ielā jau kādu laiku nebija sanācis pabūt. Pašlaik te vēl koši zied rudens puķes, kas izrādījušās stiprākas par negantajām vētrām un lietavām. Pastaigai šī ir īstā vieta, jo pašlaik lielie vasaras atpūtnieku bari jau aizlaidušies līdzi gājputniem un Jomas iela šķiet mājīgi jauka. Nolemjam te atgriezties pēcpusdienā un dodamies atklāt kādu jaunu vietu, kur ieturēt maltīti.

Foto: DELFI

Jaunums gardēžiem Jūrmalā varētu būt "Memories" restorāns Bulduru prospektā. Tas ir "Resto-Rātors" grupas projekts, kas iekārtojies skaistā, vēsturiskā vasarnīcā Jūrmalas vidienē. Te padomāts arī par bērniem, kam iekārtota sava rotaļu istaba. Interesanti, ka te ēdienkartē atrodami krievu virtuves pīlāri – pankūkas, galerti, sālījumi un marinējumi, soļanka, mājas pelmeņi, kā arī citi labumi, kas dažam labam varētu atsaukt atmiņā veselīgās un gardās maltītes pie vecmāmiņas laukos, jo arī mūsu virtuvē ienācis daudz kas no šiem ēdieniem. Te pieejamas arī svaigi spiestas augļu un dārzeņu sulas.



Turpat netālu ir arī veselīgo preču veikaliņš "Bioss" (Vienības prospekts 9), kas var lepoties ar vienu no plašākajiem bioloģiski sertificētu preču sortimentiem Latvijā. Te var iegādāties, piemēram, Latvijas ābolu sulu, kas spirdzinās visu nākamo nedēļu.

Foto: DELFI

Pēc kārtīgās maltītes kājas atkal nesa uz mežā. To atradām Lielupē, Ragakāpas dabas parkā. Lai arī tur ir skaista taka, izvēlējāmies brīvi paklīst pa priežu kāpām un salasījām vairākas saujas sēņu – sanāca mērcītei.

Foto: DELFI

Tā kā rudens laikapstākļi ir mānīgi, no rīta saules stariem pēcpusdienā nekas vairs nebija palicis pāri, tāpēc sākām lūkot pēc kādām aktivitātēm iekštelpās. Internetā atradām informāciju, ka oktobrī un novembrī "Hotel Jūrmala Spa" svētdienās no pulksten 12 līdz 14 varēs piedalīties uztura speciālista lekcijās par veselīgu dzīvesveidu un veselīgo kokteiļu pagatavošanā kopā ar viesnīcas šefpavāru. Šoreiz mums tas vēl nesanāca, bet varbūt kādu citu reizi. Vairāk informācijas šeit. Tomēr izmantojām iespēju pēc garās dienas relaksēties turpat spa kompleksa baseinos un pirtīs (bijām taču nolēmuši atgriezties Jomas ielā…). Jāpiebilst, ka arī citas viesnīcas un sanatorijas Jūrmalā sagatavojušas rudenīgus un veselīgus piedāvājumus, piemēram, "Kurshi" pieejams brūkleņu pīlings, bet "Baltic Beach Hotel" – skābekļa kokteilis ar ananasu, ābolu vai ogu sulu, bet "Semarah Hotel Lielupe" parūpējies par kūrorta garšu, piedāvājot "Allažu ķimeļa" kokteili. Savukārt sanatorija "Jaunķemeri" izstrādājusi vairāku dienu piedāvājumu rudenīgi veselīgai atpūtai.

Veselības mēnesī, kas sākas 23. septembrī un turpināsies visu oktobri, Jūrmalā tiek piedāvātas arī bezmaksas vingrošanas nodarbības, meistarklases un lekcijas par veselīgu dzīvesveidu, profilaktiskas veselības pārbaudes un procedūras labsajūtas veicināšanai.

Tomēr pati lielākā Jūrmalas bagātība ir svaigais priežu meža gaiss un jūras tuvums. Vakaru noslēdzām ar gājienu līdz naksnīgajai jūrai. Dienas laikā tā bija pilnīgi mainījusies – tumsā šalca un bangoja ūdens, bet vējš plivināja matus. Skaistas dienas skaists noslēgums.

Materiāls tapis sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi un Tūrisma informācijas centru.