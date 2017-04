Vizbulīšu pastaiga Vilces dabas parkā

Vilces dabas parks Jelgavas novadā un tā takas sākas uzreiz aiz muižas. Tā ir gleznaina vieta, kur čalo avotiņš un straujās upītes, bet to krastos jau agrā pavasarī plaukst zilās vizbulītes. Turpat pie muižas ir arī neliela skatu platforma Mīlestības kalniņā, milzīgas dažādu sugu liepas, kas vasarā veido dabīgu lapeni virs galvas, bet pie kājām čalo Vilces upīte, kas vijas pa pamatīgu gravu.

Foto: Agris Zaķis

Tālāk pa stāvām kāpnēm jākāpj kalnā un, atkārtojot kādreizējā barona pastaigu maršrutu, jādodas pa taku uz labo pusi. Gar malām ir vairāki informācijas stendi gan ar ziņām par to, kas gājis pie sirds baronam, kā viņš medījis, un pat to, kā smeķīgi pagatavot brieža cisku, ja nu tāda gadījusies jūsu rīcībā, gan par dzīvniekiem, kas sastopami šajā parkā un to pēdu nospiedumiem.

Ložņājot pāri nokritušajiem kokiem, aptuveni pēc 500 metriem nonāksiet teiksmainā vietā – brīnišķīgā gravā, kur ir Velna jeb Barona tiltiņš.

Tālāk taka atkal veda kalnā, un jau pavisam drīz nonāksiet pilskalna virsotnē, bet pie kājām tecēs jau veselas divas upes.

Šajā vietā satiekas Vilces un Rukūzes upes un tiešām slejas sens zemgaļu pilskalns. Tajā tagad uzstādīta skatu platforma, no kuras paveras jauks skats uz abām līkumainajām upītēm un smilšakmens atsegumiem to krastos, bet blakus ir arī informācijas stends ar ziņām par izrakumiem kalnā un tā senajiem iemītniekiem. Runā, ka lepnie zemgaļi te nekad nav sakauti. Kad sapratuši, ka neizdosies pili nosargāt no krustnešiem, viņi paši to nodedzinājuši un devušies pie saviem sabiedrotajiem uz netālo Tērveti.

Foto: JNP

Pļavā kalna pakājē iekārtotas piknika vietas ar pamatīgiem koka soliem un galdiem, kā arī ugunskura vietām. Tur var nokļūt pa stāvām koka kāpnēm un tālāk, šķērsojot romantisku tiltiņu.

Foto: Ingus Kovers

22. aprīlī Vilces dabas parkā notiks interesants pasākums "Ceļojums pa vizbulīšu pasauli", kas veltīts vienam no pirmajiem pavasara augiem – vizbulītēm. Tajā paredzēts pārbaudīt izturību un veiklību, kā arī doties 2,2 kilometru garā pastaigā. Tikšanās vieta – Vilces muiža pulksten 12. Pasākums paredzēts līdz pulksten 18. Biļešu iegāde uz vietas pie Vilces muižas Ieejas maksa: pieaugušajiem – 2,50 eiro, skolniekiem un senioriem – eiro, pirmsskolas vec. bērniem – bez maksas, pastāstīja Elita Priedniece, Vilces tūrisma informācijas punkta vadītāja. Grupām virs 10 cilvēkiem vēlams iepriekš pieteikties līdz 20. aprīlim pa tālruni 26351169 vai uz e-pastu: vilcesmuiza@jelgavasnovads.lv