Biedrība "Latvijas Piļu un muižu asociācija" no 1. maija līdz 28. oktobrim aicina ikvienu piedalīties akcijā "Apceļosim Latvijas pilis un muižas ", viesojoties 69 objektos, lai iepazītu to saimnieciskās un radošās dzīves lomu, kā arī nozīmi valstiskuma veidošanā.

"Pēc septiņu gadu pārtraukuma ar lielu prieku un reizē satraukumu šo akciju izsludinām par godu Latvijas valsts simtgadei. Pārsteidzoši, ka 2000. gadā vienlaikus ar asociācijas dibināšanu uzsākto akciju, kas vienpadsmit gadu garumā iedzīvināja Latvijas pirmās neatkarības periodā populāro kustību "Apceļo dzimto zemi", ļoti daudzi ceļotāji ar prieku atceras joprojām un ir jau sagatavojušies 1.maijā doties ceļā. Tik kupls akcijas dalībnieku skaits nav bijis vēl nekad, kas liek cerēt, ka arī apceļotāju atsaucība būs liela," tā asociācijas prezidente Emerita Gruzde.

Liela daļa piļu un muižu ir sagatavojusi kādu īpašu piedāvājumu vai uzdevumu, kā apceļotājam nopelnīt zīmodziņu vai uzlīmi, savukārt daļa piedalās akcijā ar atsevišķiem pasākumiem – koncertiem, meistarklasēm, izstādēm. Plānojot brīvdienu maršrutu, apceļotāji aicināti iegādāties un izmantot tikko kā izdoto SIA "Karšu izdevniecība "Jāņa sēta"" karti "Latvijas pilis un muižas", kurā īpaši izcelti akcijas dalībnieki, iekļauti objektu apraksti un pievienota arī apceļotāja karte.

Akcijas koordinatore Asnāte Avotniece informē, ka akciju atklās ar zibakcijas video sociālajos tīklos 1. maijā un noslēgs ar nu jau plaši zināmo Leģendu nakti 28. oktobrī. Lai kļūtu par akcijas dalībnieku, ir jāsaņem apceļotāja karte un jāsāk ceļot. Karti var lejupielādēt un izdrukāt interneta vietnē www.pilis.lv vai saņemt jebkurā pilī un muižā, kas piedalās akcijā. Apceļotāji, kuri būs viesojušies vismaz piecās no 69 pilīm un muižām, saņemot par to atzīmi savā kartē, piedalīsies piļu un muižu dāvāto balvu izlozē, bet aktīvākie 50 apceļotāji saņems ielūgumu uz balli Jaunpils pilī 25. novembrī. Ierodoties ar apceļotāja karti jebkurā no akcijas pilīm vai muižām, tā pēc apmeklējuma jāiesniedz atzīmēšanai. Atzīmi – zīmodziņu vai uzlīmi – saņem apceļotājs, kurš ir samaksājis ieejas maksu un/vai iepazinies ar pili vai muižu. Lai piedalītos balvu izlozē un/vai saņemtu ielūgumu uz balli Jaunpils pilī, karte ar vismaz piecām atzīmēm līdz 28. oktobrim (ieskaitot) jāiesniedz jebkurā pilī vai muižā, kas piedalās akcijā, vai līdz 3. novembrim (pasta zīmogs) jānosūta Latvijas Piļu un muižu asociācijai. Katrs apceļotājs var iesūtīt tikai vienu karti. Pirms ceļot, lūgums rūpīgi iepazīties ar piļu un muižu piedāvājumu un darba laikiem (īpaši vasaras sezonā, kad brīvdienās mēdz notikt slēgtie pasākumi)!

Akcijā piedalās gan sevi pierādījušas un labi zināmas, gan nesen durvis vērušas un vēl tik labi neiepazītas pilis un muižas, kopā 69 asociācijas biedri: Abgunstes muiža, Aizputes jaunā pilsmuiža, Alūksnes Jaunā pils, Apriķu muiža, Arendoles muiža, Beļavas muiža, Berķenes muiža, Bīriņu pils, Blankenfeldes muiža, Cēsu pils, Cesvaines pils un muižas komplekss, Dikļu pils, Dundagas pils, Durbes pils, Dzimtmisas muiža, Elejas muižas Tējas namiņš, Galēnu (Goļāņu, Vidsmuiža) muiža, Gārsenes pils, Gaujienas pils, Igates pils, Jaunauces muiža, Jaunmoku pils, Jaunpils pils, Jelgavas pils, Jērcēnmuiža, Kārļa muiža, Kazdangas pils, Kokmuižas komplekss, Kokneses pils (drupas), Krāslavas muiža, Krimuldas muiža, Krustpils pils, Jēkabpils vēstures muzejs, Kukšu muiža, Lielplatones muiža, Lielvircavas muiža, Liepas muiža, Limbažu pils (drupas) un Limbažu muzejs, Litenes muiža, Lizuma muiža, Lūznavas muiža, Mālpils muiža, Mazmežotnes muiža, Mežotnes pils, Naukšēnu muižas pils, Padures muiža, Piena muiža-Berghof, Popes muiža, Puikules muiža, Rankas muiža, Skaistkalnes muiža, Skrundas muiža, Šlokenbekas muiža, Smuku muiža, Spāres muiža, Stāmerienas pils, Svitenes pils, Tukuma pilsētas vēstures muzejs ,,Pils tornis", Tāšu muiža, Turaidas pils, Ungurmuiža, Vadakstes pils, Valtenberģu muiža, Varakļānu muižas pils, Vecauces pils, Ventspils Livonijas ordeņa pils, Vērgales muiža, Veselavas muiža, Vilces muiža, Zaļā muiža (Zaļenieku muiža).

70. objekts ir akcijas sadarbības partneris SIA "Virši-A". Apceļotāji, kuri būs iepildījuši degvielu vismaz 20 eiro vērtībā jebkurā degvielas uzpildes stacijā "Virši-A", saņemot par to atzīmi savā kartē, papildus var laimēt degvielas kartes 50 eiro vērtībā.

Akcija ir projekta "Iepazīsti pilis un muižas – Baltijas kultūras mantojuma glabātājas" galvenā šī gada aktivitāte. Nākamgad akcija notiks visās Baltijas valstīs.

Akciju atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, "Virši-A" un "Tūrismagids.lv".

Ar visu akcijā iesaistīto muižu aprakstiem variet iepazīties šeit. Lūk, arī ieskatam pirmo 19 akcijas dalībnieku plašāki apraksti! Visu akcijas "Apceļo Latvijas pilis un muižas" laiku regulāri publicēsim gan jaunumus, gan piļu un muižu interesantos stāstus, lai iedvesmotu ikvienu apskatīt Latvijas kultūrvēstures mantojumu un bagātības.