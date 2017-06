Ielīgošana un saulgrieži Latvijas pilīs un muižās

Saulgriežu notikumi un gaismas svinēšana Latvijas pilīs un muižāsLaikā, kad tiek svinēti košākie latviešu gadskārtu svētki – vasaras saulgrieži – akcijas " Apceļosim Latvijas pilis un muižas " organizators un dalībnieki aicina svinēt gaismu un to parādīt arī citiem. No 19.– 25. jūnijam sociālajos tīklos tiek izsludināts konkurss apceļotājiem – par gaismai veltītu foto publicēšanu, atsaucoties uz akciju un apmeklēto objektu. Informācija par konkursa noteikumiem atrodama Latvijas piļu un muižu asociācijas "Facebook" profilā

Konkursa balvu fondā: ielūgums 2 personām uz Mazajiem opersvētkiem Ungurmuižā 1.jūlijā; 10 ielūgumi uz "Mākslas pikniku", kas notiks 16.jūlijā Lūznavas muižā; Cēsu Drauga kartes, kas dod atlaides daudzos tūrisma objektos, kafejnīcās u.c. Cēsīs un apkārtnē; Jaunpils pils dāvanu karte maltītei krogā; Kokmuižas alus.

Lūk, Saulgriežu pasākumi Latvijas pilīs un muižās:

Dundagas pils parka estrādē 20. jūnijā pulksten 18 Jāņu dienas rituālos un tradīcijās dalīsies folkloristi Iveta un Vidvuds Medeņi. Visu vasaru apskatāma Dundagas mākslas un mūzikas skolas audzēkņu darbu izstāde.

24. jūnijā pulksten 21 Galēnu parkā netālu no Galēnu muižas notiks koncerts "Lustīgais Jāņu saiets". Piedalās Galēnu kultūras nama pašdarbnieku kolektīvi. pulksten 22 – zaļumballe (spēlē Galēnu VIA Arnis&Staņislavs). Ieeja bez maksas.

Krustpils pilī iespēja apskatīt vairākas izstādes – Pētera Postaža gleznu izstāde, fotogrāfiju izstāde "Laiks", fotoportretu izstāde" Mēs atgriezāmies".

Foto: Publicitātes foto

Lūznava muižā ir skatāma Starptautiskās digitālās mākslas izstāde "Echo chamber" ("Telpa atbalsīm"), kurā piedalās seši mākslinieki: Žanna Briāna (Jeanne Briand, Francija), Fabjans Lostiks (Fabien Leaustic, Francija), Ādams Gibnijs (Adam Gibney, Īrija), Helēna Makmahona (Helen McMahon, Īrija), kā arī Rasa Šmite un Paula Vītola no Latvijas. Līdz mēneša beigām ir iespēja apskatīt Jura Libeka personālizstādi "Mijkrēšļa kaprīze" un arī keramikas darbus no Podnieku dienām 2017.

Alūksnes muzejā (Alūksnes pilī) 21. jūnijā pulksten 4 Saulgriežu rīts "Sauksim sauli" Alūksnes ezera krastā "Vējiņš" kopā ar Apes tautas nama sieviešu vokālo ansambli. Visi aicināti dziedāt, dejot, iet rotaļās, modināt rīta sauli, dedzināt pērnā gada Jāņu vainagus un pīt jaunus, mazgāt seju rīta rasā, nobaudīt rīta peldi ezerā, nogaršot Jāņu sieru, izveidot savu spēka un enerģijas amuletu.

Foto: Jānis Sēlis

Cesvaines pils aicina 21. jūnijā pulksten 19.00 Zaļās Mājas pagalmā (pretī pilij) uz Ogres tautas teātra izrādi "Skroderdienas Silmačos" (Rūdolfs Blaumanis) Cesvaines pils Līgo svētku laikā atvērta katru dienu no pulksten 10 līdz 18, muzeja izstāžu zālē aplūkojama Cesvaines mākslas studijas un plenēra darbu izstāde.

Cēsīs 21.jūnijā pulksten 16.30 Pils laukumā pie Izstāžu nama paredzēts saulgriežu koncerts ar tautas vērteskopu "Dzieti". 22. jūnijā pulksten 20 Cēsu Pils parkā tautas deju koncerts "Kad balti mākoņi līgo". Jau par tradīciju kļuvušais deju koncerts vasaras saulgriežos "Kad balti mākoņi līgo" šogad pulcēs gan jauniešu, gan vidējās paaudzes deju kolektīvus, lai kopā un atsevišķi izdejotu skaistākās dejas. Koncertā būs redzamas arī dejas no nākamgad gaidāmā Dziesmu un deju svētku deju lieluzveduma "Māras zeme", gan arī pašu dejotāju iemīļotākās un lustīgākās dejas. Koncertā būs jūtama saulgriežu enerģija, ko vēl pastiprinās dejotāju neizsīkstošā mīlestība pret deju, pļavas ziedi un ugunskuri. 22. jūnijā pulksten 22 Cēsu Pils parkā Līgo zaļumballe kopā ar "Zaļā galma kapelu". Tāpat līdz 31. oktobrim Cēsu Jaunajā pilī skatāma Aleksandra Vasiļjeva tērpu kolekcijas izstāde "19.gadsimta mode", kurā iekļauti līdz šim vēl neeksponēti eksemplāri.

Jērcēnmuižā 20. jūnijā pulksten 19 notiek vasaras saulgriežu svinības "Lec, Saulīte, spīdi spoži!" Līgotņu dziedāšana un dančos iešana, spēka gūšana no ozoliem un uguns enerģijas kopā ar folkloras kopu "Mežābele". Apmeklētājiem jāierodas ar savu cienastu kopīgam mielasta galdam, līdzi ņemot jāņuzāles un pērnos vainagus.

22. jūnijā pulksten 21 pļavā pie vēsturiskā Kokmuižas alus pagraba norisināsies Jāņu ielīgošanas pasākums, kurā latviskās gadskārtu tradīcijas izdzīvos kopā ar Kocēnu kultūras nama amatiermākslas kolektīviem. Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Savieši" un Pūtēju kvintets aicinās līgotājus gan izbaudīt priekšnesumus, gan dejot kopā latviskos dančus. Ar dziesmām un danču spēli Ielīgošanas pasākumu bagātāku darīs viesi no Rēzeknes, postfolkloras grupa "Rikši" – vijole, akordeons, ģitāra, basģitāra un bubins, piecas skanīgas balsis un enerģijas pilnas personības, kuru mērķis ir pateikt, ka tautasdziesma ir daudz tuvāk un vieglāk sasniedzama nekā mums šķiet. Būs ugunskurs, dziesmas, danči un pasākuma saimnieki cienās līgotājus ar sieru un alu.

Vasaras saulgriežu laiks Turaidas muzejrezervātā tiks svinēts divu dienu garumā. Gatavojoties vasaras saulgriežu svētkiem Turaidā, 20. jūnijā no pulksten 18.00 līdz 20.30 Turaidas muzejrezervātā ikviens aicināts piedalīties ielīgošanā un ozolzaru vijas vīšanas akcijā, ko ieskandinās Siguldas folkloras kopa "Senleja", daloties pieredzē par Jāņu svinēšanas tradīcijām. Savukārt nu jau vienpadsmito gadu 21. jūnija pievakarē un gada īsākajā naktī Turaidā tiek svinēti vasaras saulgrieži. Vasaras saulgriežos gaismas un dzīvības spēks ir vislielākais. Tie ir auglības svētki, kad tiek daudzināta saule, degta gaiša Jāņuguns, aicināti pulkā Jāņa bērni no tuvām un tālākām malām, lai šogad īpaši daudzinātu dzimtas un ģimenes spēku. Šajā gadā Jāņa bērnu sagaidītāju Turaidā būs īpaši daudz – 33 folkloras kopas no Latgales, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Rīgas, kas izdziedās savas Jāņu dziesmas, dalīsies saulgriežu priekā, gatavojoties Latvijas simtgades lielajam notikumam, kad 2018. gada 21. jūnijā saulgriežus svinēt aicināti būs arī starptautiskā folkloras festivāla "Baltica 2018" dalībnieki.

Jelgavas pils saliņā 21. jūnijā pulksten 19.00 – 00.30 tiks svinēti Vasaras saulgrieži. Vainagu, vītņu vīšana, ugunskura vietas un ozola pušķošana, Zemgales folkloras kopu sadziedāšanās. Jāņa tēva un Jāņa mātes sveikšana – sveic tālie viesi no pārnovadiem un Rīgas. Jelgavas pils saliņas iedancošana – Goda solis, Līkumdancis, Lielais Jānis kalniņā. Dziesmas un rotaļas.

Lielplatones muižā 21. jūnijā pulksten 18 norisināsies "Jāņu diena Hānu pilī".

Kā vēstīts, sagaidot Latvijas simtgadi, projekta "Iepazīsti pilis un muižas – Baltijas kultūras mantojuma glabātājas" ietvaros Latvijas Piļu un muižu asociācija no 2017. gada 1. maija līdz 28. oktobrim, kad norisināsies jau labi zināmā Leģendu nakts, aicina ikvienu piedalīties tūrisma akcijā "Apceļosim Latvijas pilis un muižas", viesojoties 69 pilīs un muižās, lai iepazītu to saimnieciskās un radošās dzīves lomu, kā arī nozīmi Latvijas valstiskuma veidošanā. 2018. gadā apceļošanas akcija paredzēta visās Baltijas valstīs.

Akciju organizē Latvijas Piļu un muižu asociācija, kas ir profesionālā biedrība.