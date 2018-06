Igaunijas muižas un pilis, kuras vērts apskatīt

Nevar noliegt, ka muižām un pilīm ir savs šarms. Ikviena no tām vilina ne tikai ar savu unikālo arhitektūru, bet arī ar stāstu, ko glabā. Kopā ar “Visit Baltic Manors” ekspertiem piedāvājam iepazīt Igaunijas muižas un pilis, kuras ir vērts apskatīt.

Sangastes pils



Foto: VisitBalticManors.com arhīvs



Lūk, viena no šarmantākajām pilīm Igaunijā. Labi pazīstamais grāfs Fridrihs Georgs Magnuss fon Bergs vēlējās apartamentus, līdzīgus tiem, kādus bija redzējis Anglijas pilīs, un to arī dabūja. Ēka celta 19. gadsimta otrajā pusē un tapusi septiņus gadus (no 1874. līdz 1881. gadam).

Sākotnēji pilī bija 99 istabas, jo tikai cari drīkstēja dižoties ar vairāk nekā simt telpu rezidencēm, tomēr, kad pēc vairākiem gadiem pils tika rekonstruēta, tajā pamainīja arī telpu plānojumu, un tagad ēkā ir 149 istabas (ieskaitot gaiteņus un kāpņutelpas).



Noteikti vērts uzmanību pievērst arī pils logiem. Viena no īpatnējākām grāfa vēlmēm bija, lai katras telpas logi būtu atšķirīgi. Interesanti, vai ne?



Torņiem rotātās sarkanās ķieģeļu pils ieejas zāle ir kolonnu ieskauta. Kas interesanti, šajā telpā ir ļoti laba akustika – pat klusākos čukstus var labi sadzirdēt visā telpā. Pirmajā stāvā atrodas balles zāle, medību istaba, kā arī grāfa guļamistaba, savukārt otrajā stāvā atrodamas pārējās ģimenes guļamtelpas, privātā bibliotēka, biljarda zāle. Trešais stāvs bija paredzēts apkalpojošajam personālam, kā arī viesiem.



Runājot par vēsturisko ieguldījumu – dzīvojot šajā vietā, grāfs parūpējās, lai tiktu izveidota jauna rudzu šķirne, piemērota Igaunijas laikapstākļiem, tādējādi tautas acīs viņš kļuva par rudzu karali, un tas, protams, šai vietai piešķir īpašu nozīmi. Runājot par vēsturisko ieguldījumu – dzīvojot šajā vietā, grāfs parūpējās, lai tiktu izveidota jauna rudzu šķirne, piemērota Igaunijas laikapstākļiem, tādējādi tautas acīs viņš kļuva par rudzu karali, un tas, protams, šai vietai piešķir īpašu nozīmi. Te atradīsi plašāku stāstu par pasu grāfu.