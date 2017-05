Karte atrodama Latvijas Piļu un muižu asociācijas (LPMA) vietnē www.pilis.lv, papildus visiem 69 akcijas dalībniekiem tajā atzīmētas arī akcijas atbalstītāja "Virši-A" degvielas uzpildes stacijas.

"Apceļotāji aicināti ielūkoties jūnija notikumos septiņās pilīs un muižās dažādās Latvijas vietās un ieplānot savas brīvdienas jau tagad, izmantojot jauno elektronisko palīgu!" norāda Avotniece.

Jaunauces pils

Jaunauces pilī 7. jūnijā notiks seminārs "Seno ēku pareiza ekspluatācija. Regulāra apsekošana un defektu konstatācija. Raksturīgākās kļūdas. Labās prakses piemēri". Vairāk informācijas par pasākumu šeit.

Svitenes pils

Svitenes pilī 5., 7., 8.jūnijā norisināsies Radošās dienas Mākslas nodaļas audzēkņiem. 8. jūnijā plkst. 15:00 pie pils notiks Radošo dienu noslēguma pasākums "Visur tikai rozes zied", savukārt plkst. 20.00 – pasākums "Muižkundzes vakara sapņojums" pie Svitenes pils strūklakas – mākslas darbu izstādes, kūku un vīna degustācija (par ziedojumiem), gaisma, deja un mūzika. Savukārt 29. jūnijā plkst. 15.00 apceļotāji aicināti piedalīties Mākslas nodaļas mācību gada noslēguma pasākumā – performancē "Otra puse". Uz visiem pasākumiem iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta, zvanot pa tālruni 26516711 (Lilita).

Ventspils muzejs

Pirmo reizi Latvijā Ventspils muzejs organizē Viduslaiku mūzikas festivālu. Festivālu ieskandinās G. Prāņa publiska lekcija "Viduslaiku mūzikas aizraujošais stāsts Eiropas kultūras vēsturē", kas notiks 9. jūnijā plkst. 16.30 Ventspils bibliotēkā, un vienas dienas mūzikas festivāls Livonijas ordeņa pilī 10. jūnijā plkst.16.00, kas pieskaņots bruņinieku turnīram "Lilium Vindaviensis". 10. un 11. jūnijā notiks bruņinieku turnīrs "Lilium Vindaviensis 2017" – viduslaiku mūzika, bruņinieku cīņas un amatnieki. Pasākumā piedalīsies seno cīņu klubi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas.

No 17. jūnija Ventspils muzejā notiks izstāde "Eksotiskās medības", kurā tiks eksponēti gan Latvijas dabai, gan eksotiskām zemēm raksturīgi medījumu izbāzeņi no Ventspils muzeja dabas kolekcijas un privātpersonu devumi, kā arī tērpi un to aksesuāri no Aleksandra Vasiļjeva tērpu kolekcijas, jo arī tērpi un aksesuāri savā ziņā ir medību objekts.

Krustpils pils



Krustpils pils jūnijā piedāvā savās telpās apskatīt dažādas izstādes – Ievas Epneres fotogrāfiju izstādi "Esparū pils", franču skulptora Patrika Peltjē izstādi "Atdzimšana", Pētera Postaža gleznu izstādi no Aizkraukles muzeja krājuma, fotogrāfiju izstādi "Laiks", izstādi "Mēs atgriezāmies", ziedu izstādi "Peonijas". Savukārt 29. jūnijā pilī notiks pasākums "Ceturtdienas vakars pilī – Krustpils pilij 780".

Lūznavas muiža

2. jūnijā Lūznavas muiža otro reizi iesaistīsies Baznīcu nakts norisē, ļaujot apmeklētājiem iepazīt arī muižā esošo kapelu. Diskusija, koncerts un vakara dievkalpojums gan zinātājiem, gan nezinātājiem atklās muižas kapelas, gan Baznīcu nakts stāstu. Pasākums muižas Sarkanajā zālē sāksies plkst 17:00 ar diskusiju "Grēka izpratne kristietībā un folklorā", diskusiju vadīs Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas filoloģijas doktore Angelika Juško-Štekele, piedalīsies Daugavpils Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes prāvests Andris Ševels, Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes vikārs Vitālijs Fiļipenoks un Latvijas pareizticīgās Baznīcas Rēzeknes un Madonas apriņķa prāvests virspriesteris Viktors Teplovs. Plkst 19:00 notikums turpināsies ar Lauras Bicānes koncertu muižas kapelā, bet Baznīcu nakts izskaņā plkst 20:00 kapelā notiks Svētā Mise.

Jērcēnmuiža

Jērcēnmuižā 20. jūnijā visi laipni gaidīti uz vasaras saulgriežu svinībām kopā ar folkloras kopu "Mežābele".

Cēsu pils

Cēsu Vēstures un mākslas muzejā Cēsu pilī vēl jūnijā apskatāma pasaules slavenā modes vēsturnieka un kolekcionāra Aleksandra Vasiļjeva tērpu kolekcijas izstāde "19. gadsimta mode", kas ir liels notikums un pagodinājums jebkurai pilsētai, kurā tā tiek izstādīta, bet Cēsu izstādi vēl īpašāku padara tas, ka pasaules pirmizrādi piedzīvo līdz šim neeksponēti ampīra stila tērpi no 19. gadsimta sākuma, kuru eksponēšana prasa īpašus apstākļus. Tādējādi muzeja apmeklētājiem tiek dota iespēja aplūkot unikālus, līdz šim vēl neeksponētus eksemplārus.

Kā vēstīts, sagaidot Latvijas simtgadi, projekta "Iepazīsti pilis un muižas – Baltijas kultūras mantojuma glabātājas" ietvaros Latvijas Piļu un muižu asociācija no 2017. gada 1. maija līdz 28. oktobrim, kad norisināsies jau labi zināmā Leģendu nakts, aicina ikvienu piedalīties tūrisma akcijā "Apceļosim Latvijas pilis un muižas", viesojoties 69 pilīs un muižās, lai iepazītu to saimnieciskās un radošās dzīves lomu, kā arī nozīmi Latvijas valstiskuma veidošanā. 2018. gadā apceļošanas akcija paredzēta visās Baltijas valstīs.

Akciju organizē Latvijas Piļu un muižu asociācija, kas ir profesionālā biedrība. Tā dibināta 2000.gadā un pašreiz apvieno 93 biedrus. Asociācijas galvenie mērķi ir veicināt Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu, piļu un muižu unikālo kultūras mantojuma vērtību un vides apzināšanu, izpēti, atjaunošanu, uzturēšanu, pielāgošanu izmantošanai, izmantošanu un attīstību; sekmēt tūrisma, kultūras un radošu industriju nozaru un ar tām saistītās infrastruktūras un pakalpojumu attīstību pilīs un muižās; paplašināt piļu un muižu pieejamību sabiedrībai; popularizēt kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstīt sabiedrības kultūras mantojuma apziņu un veicināt sabiedrības līdzdalību kultūras mantojuma aizsardzībā.