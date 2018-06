17 ieteikumi, kā ietaupīt ceļojuma laikā un vienlaikus izbaudīt to par visiem 100

Beidzot ir sākusies aktīvā ceļošanas sezona! Lielākajai daļai cilvēku tas ir pats gaidītākais laiks gadā, jo ir sācies atvaļinājums, laiciņš ārā lutina un sirds tīko pēc jauniem, aizraujošiem piedzīvojumiem, emocijām, skatiem un pieredzēm.

Lai cik ļoti patīkama, forša un aizraujoša būtu ceļošana, ir tomēr viens BET – lielākoties tas ir dārgs izklaides veids, un tieši šī iemesla dēļ viena daļa ceļojumu kārotāju nemaz neuzdrošinās mesties ceļa jūtīs, bet citi nepārtraukti uztraucas par to, cik iztērē ceļojuma laikā, tādēļ braucienu nespēj izbaudīt. Ir arī trešā ceļotāju grupa, kas ir pavisam neliela – cilvēki, kas zina, kā ceļot taupīgi un vienlaikus izbaudīt pilnīgi visu, ko piedāvā ceļojums. Vēlies kļūt par daļu no laimīgo ceļotāju grupas? Turpini lasīt rakstu un iepazīsties ar 17 ieteikumiem, kā ietaupīt ceļojuma laikā, vienlaikus to izbaudot par visiem 100!

1. Zini, kur meklēt lētus lidojumus, un esi elastīgs ar datumiem

Pirmie lielie izdevumi saistībā ar ceļojumu parasti ir par lidmašīnas biļetēm, kas nereti ir arī visdārgākā ceļojuma izmaksa. Pērkot aviobiļetes, ņem vērā šādus noteikumus:

● meklē incognito (privātajā) pārlūka lapā – programmas ir izveidotas tā, ka tās ar sīkdatņu (cookies) palīdzību atceras tavu meklēšanas vēsturi, un, ja kāds lidojuma maršruts atkārtojas, ar katru jauno meklēšanas rezultātu palielinās biļešu cenas. Šo triku izmanto, lai tevi ievilinātu pārlieku agrā biļešu rezervācijā par, visticamākais, ne zemāko summu. Turklāt katru maršrutu meklē jaunā incognito logā, iepriekšējo aizverot, jo, aizverot slepeno logu, nodzēšas cookies, līdz ar to – meklēšanas vēsture;

● meklē pareizajās vietās – ir speciāli aviobiļešu meklēšanai un iegādei paredzētas programmas, kas apkopo vairumu lidsabiedrību piedāvājumus, taču ne visi piedāvā zemākās cenas. Lētākās biļetes vari atrast:

Skyscanner;

Kiwi.com;

AirWander.com (šī mājaslapa ir unikāla ar to, ka tev ir iespējams ieplānot dalīto lidojumu (ar pārsēšanos) un pārsēšanās pilsētā pavadīt vairākas dienas, kas vairumā gadījumu ir lētāk, nekā lidot pa taisno, turklāt Tev par viena "garā lidojuma" cenu būs iespēja apmeklēt divas valstis).

● ķer pēdējā brīža piedāvājumus, kas ir lēti, jo visas lidsabiedrības mēģina maksimāli piepildīt lidmašīnu ar pasažieriem, jo lidot "pa tukšo" nav izdevīgi;

● izvēlies lidot darba dienās – nedēļas nogalēs pēc lidojumiem ir milzīgs pieprasījums, tādēļ arī biļešu cenas ir augstas;

● lido ļoti agros rīta reisos vai ļoti vēlos nakts reisos – šie lidojumi parasti ir lētāki nekā dienas reisi, jo maz ir to cilvēku, kas gribētu celties pusnaktī, lai paspētu uz lidojumu četros no rīta, vai to, kas gribētu ierasties galamērķī neizgulējušies ap sešiem no rīta, bet lidmašīna ir jāpiepilda ar pasažieriem.

Foto: Stoskcnap.io

Un, protams, kad esi jau gandrīz izvēlējies, kad lidosi, kā pēdējo vietu, kurp doties meklējumos, izmanto aviosabiedrību mājaslapas, jo reizēm tur un tikai tur tiek publicētas kādas akcijas vai īpašie cenu piedāvājumi.

2. Meklē atlaides un bezmaksas apmeklējumus muzejos

Lielākajā daļā pasaules muzeju ir konkrētas stundas vai pat dienas, kad ir iespējams bezmaksas apmeklējums – šādi ietaupīsi naudu par muzeju biļetēm.

3. Sarunājies ar vietējiem

Šis ir lielisks veids, kā no vietējiem uzzināt dažādus ieteikumus gan par to, kur labāk ēst, gan to, ko noteikti vajadzētu apskatīt, kā arī par to, kur ir iespējama bezmaksas ieeja – tā ir informācija, ko ceļojumu aģentūras vai galamērķa pilsētas tūrisma informācijas centrs tev neatklās.

4. Izmanto savu vecumu

Bieži vien lielākajā daļā aviokompāniju un neskaitāmi daudzos izklaides objektos ir iespējama bērnu, skolēnu, studentu vai pensionāru atlaide ieejas maksai, lidojuma cenai, numuriņa maksai u.c. Pirms kurp doties, izpēti, vai tavs (vai tavas kompānijas) vecums var sarūpēt kādu ietaupījumu!

5. Nakšņo dzīvoklī nevis viesnīcā

Foto: Stocksnap.io

Pateicoties lieliskajam servisam "AirBnB", ir iespējams nakšņot krietni lētāk, izvēloties kādu no galamērķī piedāvātajām naktsmītnēm – dzīvokli, istabiņu, māju, vasarnīcu u.c. Šīs naktsmītnes piedāvā vietējie, kas par simbolisku samaksu ar lielāko prieku uzņems ceļotājus un pilsētas viesus.

6. Izmanto kuponus

Medī visus iespējamos kuponus un atlaižu bukletus, ko vari atrast, kamēr pastaigājies pa pilsētu – šādi vari ietaupīt pamatīgu naudas summu, piemēram, uz ēšanas izmaksām vai ieejas maksām dažādos apskates objektos.

7. Guli pārbraucienos

Ieplāno savus pārbraucienus un lidojumus tā, lai tie notiktu pa nakti. Tādā veidā ietaupīsi uz viesnīcas vai kādas citas naktsmītnes izmaksām.

8. Staigā, cik vien iespējams

Par staigāšanu ar kājām nav jāmaksā, tāpēc ej, cik vien spēj, un, kad vairs nespēj, izmanto sabiedrisko transportu – tas noteikti būs lētāks par taksometra pakalpojumiem.

9. Brauc ar velosipēdu

Foto: Stocksnap.io

Īre ir krietni lētāka nekā citiem transporta līdzekļiem, un pārvietošanās – ātrāka nekā ar kājām.

10. Ārpus naktsmītnes ēd brokastis, pusdienas vai apmeklē branču

Parasti restorāni un kafejnīcas paaugstina cenas tieši vakariņu laikā, tāpēc vislabāk restorānā maltīti nobaudīt no rīta vai pusdienās. Vēl viens triks, kā ietaupīt – apmeklē branču trīs atsevišķu ēdienreižu vietā!

11. Turies pa gabalu no tūristu populārajām ielām

Pāris ielas vai kvartālu nostāk no tūristu galvenajām ielām varēsi paēst par krietni zemākām cenām.

12. Izmanto iespēju ēst "uz ielas"

Foto: Stocksnap.io

Kāpēc ēst "uz ielas" jeb ielu ēdienu? Pirmkārt, tas būs krietni lētāk nekā restorānos, otrkārt, viss tiek pagatavots svaigi acu priekšā, treškārt, tu palīdzi vietējiem, maksājot pa tiešo viņiem, ceturtkārt, tev ir iespēja tuvāk un patiesāk iepazīt vietējo ēdienu kultūru. Noskaidro, kas ir populārākais vietējo vidū un nenošausi greizi!

13. Gatavo pats, cik vien iespējams

Nopērkot produktus veikalā un gatavojot pats savas maltītes, tu vari ietaupīt milzīgu naudu uz ēšanu "ārpus mājas". Tas gan neattiecas uz Āziju, kur ēšana ārpus mājas ir neticami lēta.

14. "Iesildies" pirms došanās uz klubu

Tāpat, kā ar pārtiku, arī alkoholu iegādājies veikalā un "iesildies" pirms ballītes. Medī laimīgās stundas (happy hour) un dārgo dzērienu vietā izmēģini vietējos ražojumus – tie parasti ir lētāki. Vislabāk, protams, ir nelietot alkoholu, jo alkohola lietošanai ir kaitīga ietekme uz tavu veselību.

15. Atstāj bankas karti mājās

Restorānos, bāros un klubos norēķinies tikai skaidrā naudā – kad tā beigsies, tā beigsies un viss. Tavs maks un tava galva būs tev pateicīgi.

16. Salīdzini auto īres cenas

Ja par pārvietošanās līdzekli galamērķī esi izraudzījies automašīnu, salīdzini pieejamo auto nomu cenas un zvēlies lētāko piedāvājumu! Iemet aci Travel Jigsaw un VrommVroomVroom!

17. Izbaudi bezmaksas nodarbes un iespējas

Foto: Stocksnap.io

Ne vienmēr viss labums ir tieši maksas muzejos u.c. dārgās vietās. Dodies pastaigās pa parku, pilsētu, uzkāp kalnā, apmeklē ielu koncertu vai izrādi, bezmaksas kino vakaru parkā, hostelī vai kafejnīcā, aizej uz vietējo tirgu, peldies ezerā, jūrā vai okeānā! Un ļoti vērtīgi ir apmaldīties – tā tu iepazīsi patieso galamērķa dabu, cilvēkus un skaistumu, un pats bez gida starpniecības apskatīsi pilsētu, kas kļūs par neaizmirstamu ceļojuma piedzīvojumu! Skaistus, ekonomiskus un aizraujošus ceļojumus novēl "SMScredit.lv"!

