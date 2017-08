4 maršruti Latvijas apceļošanai ar auto. Latgale, Kurzeme, Vidzeme un Zemgale

Ar Latgales brauciena maršrutu var iepazīties Sixt mājas lapā http://ej.uz/ApcelojuLatgali







ar ģimeni. Braucienam Linda piekritusi, jo Latgale viņai asociējas ar vēl neatklāto un nepieradināto Latvijas daļu. Līvānu stikla muzejs, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Lielā Liepu kalna skatu tornis, Pūdnīku skūla un, protams, Aglonas bazilika ir tikai daži no iekļautajiem apskates objektiem. Lindai no brauciena visvairāk atmiņā palicis pa ceļam uz Latgali esošais izklaides parks "Avārijas Brigāde", kur var satikt slavenās multfilmas varoņus un nofotografēties ar tiem. Par braucienu Linda saka: "Tā bija fantastiska iespēja izvēdināt galvu no galvaspilsētas trokšņiem un steigas. Zilo ezeru zeme ir patiesi viesmīlīga, un ar interesantām pieturvietām ceļš nemaz nešķiet tāls."