Ceļošana ir viens no labākajiem atpūtas veidiem - tā ļauj apvienot dažādas aktivitātes ar iespēju iepazīt jaunas kultūras un cilvēkus. Ceļotājiem ir pieejami neskaitāmi tūristu gidi, ekskursiju idejas un padomi. Mēs, Kimbi.lv, piedāvājam izmantot 7 bezmaksas mobilās aplikācijas, kas ļaus apmeklēto vietu iepazīt vairāk par tūristiem ierasto apskates objektu tūri!

Izbaudiet kultūras dzīvi!

Nekas tā neļauj iepazīt pilsētu un tās vēsturi, kā muzeju un mākslas objektu apmeklēšana. Tomēr jāpiemin, ka interesanta pieredze ir dažādu pasākumu apmeklēšana, kur var sastapt arī vietējos iedzīvotājus ar jums līdzīgām interesēm. Izbaudīt kultūras dzīvi jums palīdzēs aplikācijas "Museument" un "Nearify". Uzziniet vairāk par šīm aplikācijām!

"Museument" - Android un iOS aplikācija

Aplikācija "Museument" palīdz izvēlēties interesantākās apskates vietas un izveidot detalizētu plānu visam ceļojuma laikam. Šeit varat atrast gatavus plānus, kas iekļauj, piemēram, slavenākā muzeja apmeklējumu, pusdienas kādā patīkāmā ēstuvē un pēcpusdienas kafiju pie pilsētas kafijas meistariem. Tomēr galvenā "Museument" priekšrocība ir ērtais muzeju, izstāžu zāļu un citu mākslas objektu apkopojums, lai jūs varētu izvēlēties sev interesējošakos!

"Nearify" - iOS aplikācija

Ar "Nearify" jūs nepalaidīsiet garām nevienu pasākumu. Tā ir aplikācija, kurā apkopoti:

● koncerti;

● izstādes;

● diskusijas;

● kino seansi;

● vīna degustēšanas vakari un daudzi citi pasākumi.

Lūk, kādēļ ir vērts izmantot "Nearify":

1. apskatiet pilsētā notiekošās aktivitātes;

2. saņemiet personalizētus paziņojumus par gaidāmajiem pasākumiem, kas jūs varētu interesēt;

3. iegādājieties biļetes turpat aplikācijā;

4. iegūstiet informāciju par to, kā visērtāk nokļūt pasākuma norises vietā.

Kas ir vajadzīgs pēc kārtīgas devas kultūras? Garšīgākais ēdiens pilsētā!

Nogaršojiet interesantākos ēdienus!

Meklējot, kur izbaudīt pilsētas piedāvātos ēdienus un dzērienus, jums var palīdzēt vairākas aplikācijas, piemēram, populārie "TripAdvisor" vai "Foursquare", tomēr Kimbi.lv iesaka apksatīt aplikācijas, kas piedāvā mazliet citādu informāciju! Kādu?

"Foodspotting" - Android un iOS aplikācija

Šī ir aplikācija, kas nepieciešama katram ēdienu baudītājam - tā ļauj apskatīt ne tikai labākās ēstuves un restorānus pilsētā, bet arī iesaka atsevišķus ēdienus, ko izmēģināt katrā vietā. Visu infromāciju pievieno aplikācijas lietotāji, kuri ir apmeklējuši konkrēto vietu un paši izmēģinājuši gardākos ēdienus!

"Happy Cow" - Android un iOS aplikācija

"Happy Cow" lieti noderēs ceļotājiem, kuri uzmanīgi izvēlas, ko lietot uzturā. Šī aplikācija palīdz atrast ēstuves, kur piedāvā, piemēram:

● vegānisku;

● veģetāru;

● ēdienu bez glutēna, kā arī ļauj apskatīt vietas, kur izmanto tikai bioloģiskus produktus.

Ar "Happy Cow" jūs būsiet droši, ka vieta, kur vēlaties doties, piedāvās jūsu uzturam piemērotu ēdienu!

Tāpat kā katrā pilsētā jāizmēģina arī neierasti ēdieni, Parīzi nevar iepazīt apskatot tikai Eifeļtorni. Īstie piedzīvojumi sākas aiz galvenās ielas fasādēm!

Iepazīstiet pilsētas dvēseli!

Lai sajustu pilsētas īsto garšu, jums nāksies nogriezties no lielajiem ceļiem un doties mazo ieliņu džungļos. Jūs varat izmantot gadsimtu veco metodi - iet, kur acis rāda -, tomēr, ja vēlaties būt droši par savu galamērķi, Kimbi.lv iesaka izmantot kādu no aplikācijām, kas apkopo ieteikumus no vietējiem iedzīvotājiem.

"Like a Local" - Android un iOS aplikācija

Šajā aplikācijā ieteikumus pievieno vietējie - tie, kas pilsētu katru dienu izstaigā krustu šķērsu un māk iepazīstināt ar tās neparastākajām daļām. Aplikācijas gids palīdz izbēgt no lielajiem tūristu pūļiem, turklāt tā darbojas arī bezsaistē, ar iespēju lejupielādēt konkrētās pilsētas plānu un izvēlētās vietas.

"Cool Cousin" - mājaslapa un iOS aplikācija

"Cool Cousin" ir variācija iepriekšminētajai aplikācijai, taču darbojas personiskākā līmenī - jūs varat apskatīt vietējo iedzīvotāju profilus un viņu mīļākās vietas pilsētā, pēc tam izvēloties sev piemērotākā cilvēka profilu. Viņš vai viņa kļūs par jūsu pilsētas ''māsīcu'' vai ''brālēnu'' - jūs varat sekot viņu sagatavotiem gidiem vai sazināties un uzdot jautājumus par aktivitātēm, kas interesē tieši jūs!

Vairākas dienas, kas aizvadītas citā vidē, atsvaidzina skatu uz dzīvi un atjauno darba sparu, taču ir daži paradumi, par kuriem nevajadzētu aizmirst arī ceļojot. Kā pielāgot fiziskās aktivitātes ceļošanas plāniem?

Neaizmirstiet par fiziskām aktivitātēm!

Ja esat pieradis pie treniņiem vairākas reizes nedēļā, ceļošana var izjaukt jūsu iesākto treniņu grafiku. Kimbi.lv iesaka apvienot skriešanas treniņu ar pilsētas apskatīšanu, un tieši to palīdz darīt aplikācija ''Run Go''.

"Run Go" - Android un iOS aplikācija

"Run Go" piedāvā jau gatavus maršrutus skriešanai, kā arī ļauj izveidot pašam savus, kas var iekļaut skrējienu gar pilsētas galvenās upes krastu vai ap centrālo parku. Skrienot jūs vadīs gan telefonā esošā karte, gan audio norādes. "Run Go" ir ne tikai lielisks veids, kā iepazīt pilsētu, bet tā darbojas arī kā fitnesa aplikācija, jo:

● parāda Jūsu ātrumu;

● uzskaita nodedzinātās kalorijas;

● iekļauj sagatavotu intervālu treniņa iespēju.

Lai kāds būtu jūsu galamērķis, padariet to par neaizmirstamu piedzīvojumu, izvēloties restorānus ar jūsu mīļākajiem ēdieniem vai izstādes ar jūsu iecienītajiem māksliniekiem. Kimbi.lv novēl izbaudīt laiku ārzemēs, darot to, kas jums sagādā visvairāk prieka!