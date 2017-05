Anīkšči – tā ir kūrorta teritorija Austrumlietuvā, kurā kultūra, daba un izklaides savijas un sniedz tūristiem iespēju atklāt un iepazīt daudz interesantu lietu, kā arī piedzīvot neaizmirstamus mirkļus.

Vēlaties dabu? Skati, staigājot pa Anīkšču silu un Gaisa taku (Medžių lajų takas), jūs patiesi apburs. Sajutīsit dabas varenību. Valdzinošie meža un Šventojas upes skati, staigājot pa koku galotnēm un vēl augstāk, atvērs acis un ļaus ieraudzīt, cik mazi mēs esam un cik brīnišķīga ir daba Anīkšču apkaimē.

No maija mēneša varat jau baudīt Anīkšču dabu arī, braucot pa šaursliežu dzelzceļu līdz skaistulim – Rubiķu ezeram. Tas, iespējams, ir pats tēlainākais maršruts mūsu apkaimē. Ceļojumi pa šaursliežu dzelzceļu gan atvērtos, gan slēgtos vagonos notiek katru sestdienu un svētdienu no Anīkšču šaursliežu dzelzceļa stacijas no maija līdz oktobrim.

No Gaisa takas līdz pat Zirga muzejam (Arklio muziejus) gar Šventojas upes krastu stiepjas 15 km garš nepārtraukts kājāmgājēju un velosipēdu celiņš. Pilsētā iespējams izīrēt velosipēdus, segvejus un skrejriteņus (kickbike), tāpat, iespējams pa upi peldēt ar smailītēm. Ceļojot pa šo veselības trasi, varat iegriezties arī tādos pilsētas apskates objektos kā Eņģeļu muzejs (Angelų muziejus), Sv. Mata evaņģēlista baznīcā (Šv. Mato evangelisto bažnyčia) esošais apskates laukums, Mākslas inkubators (Menų inkubatorius), Reģionālā parka apmeklētāju centrs (Regioninio parko lankytojų centras), Šaursliežu dzelzceļa muzejs (Siauruko muziejus), Dainuvas piedzīvojumu ieleja (Dainuvos nuotykių slėnis), no kuras ar Izpriecu vilcieniņu caur Anīkšču silu iespējams aizceļot līdz Gaisa takai.

Vēlaties kultūru? Būsit pārsteigti, bet Anīkšču rajonā ir pat 10 muzeji, iespaidīgā Burbišķu muiža (Burbiškio dvaras), pastāvīgi notiek dažādi pasākumi un izstādes. Tuvākie, lielākie svētki norisināsies 3. jūnijā Zirga muzeja teritorijā – "Skrien, skrien, Zirdziņ!" (Bėk, bėk, Žirgeli!). Tie ir Republikas tradicionālie kultūras un zirgu sporta svētki.

Vēlaties iepazīt dažādus arodus un kaut ko izveidot paši savām rokām? Anīkščos varēsit izvēlēties no daudz dažādām izglītības programmām, tādām kā Maizes cepšana, Keramikas nodarbības, Smilšu džezs, Smaržu terapija, Stikla alķīmija, Eņģeļu burvestības un daudzām citām.

Ja vēlaties izklaidēties, Anīkšči tam ir labākā vieta Lietuvā! Jūs sagaida milzu Labirintu parks (Labirintų parkas), tādas atrakcijas kā Rodeļu trase (Rogučių trasa) un "Kalitos salto", Veikborda parks (Vandenlenčių parkas), lidojums ar izpletni virs ezera un ūdensslēpes, šautuve, kartodroms, COSMOS Putnu ceļš (COSMOS Paukščių takas), četras zirgaudzētavas, baseins, rokas drezīna Šaursliežu dzelzceļa muzejā, šaušana ar loku un katapulta vēsturiskajā Šeimīnišķēļu pilskalna kompleksā.

Katrs, kurš ierodas Anīkščos, atradīs, ar ko šeit nodarboties. Vairāk informācijas ne tikai par apskates objektiem, bet arī par izmitināšanu un ēdināšanu pilsētā iespējams atrast internetā: www.infoanyksciai.lt.

Ja vēlaties pasūtīt gida pakalpojumus vai iegūt citu svarīgu informāciju, plānojot savu izbraucienu uz Anīkščiem, zvaniet pa tālr.: +370 381 59177 vai rakstiet uz e-pastu: tic@infoanyksciai.lt.