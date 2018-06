Apskati Traķu rajonu no putna lidojuma

Apskati Traķu rajonu Lietuvā no putna lidojuma. Šādā veidā pavisam citādi izskatās Varniku izziņas taka, kas ved caur gleznainiem mežiem, iespaidīgo Ilgeļa purvu un tajā esošajiem ezeriņiem. Vai izdosies saskaitīt eņģeļus uz Eņģeļu pakalna? Pašlaik pakalnu rotā vairāk nekā 40 vareni eņģeļi, no ozola izgrebtas skulptūras un stabveida kapelas, kas sasniedz gandrīz sešu metru augstumu.

No augšas varat apskatīt Užutraķa lauku muižu – vienu no spilgtākajām Lietuvas muižām, kas vislabāk saglabājusies. Galves ezera krastā esošais muižas ansamblis sniegs iespēju sajust 19. gadsimta Lietuvas muižniecības dzīves garu. Baudiet iespaidīgo parku un skatu uz Traķu pili, kas paveras no muižas!

No putna lidojuma redzams arī tā saucamais kartupeļu ceļš (bulvių kelias). Agrāk personāls, kas apkalpoja Užutraķa muižas namu un saimniecību, reti devās pa ūdens ceļu. Saimniecības vajadzībām tika izmantots cits – kartupeļu ceļš. Tas ir sauszemes ceļš, kas tajā laikā stiepās pāri laukiem līdz Užutraķa muižas saimniecības ēkām, bet šodien līkumo pārsvarā gar Galves ezera krastu.

Ezera ieskauta Traķu pussalas augstākajā vietā cēli mirdz Vissv. Jaunavas Marijas Apmeklēšanas bazilika. Traķu salas pils apmēriem un varenībai pielīdzināmajai baznīcai 2017. gadā piešķirts bazilikas tituls.

