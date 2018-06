Ideāls atvaļinājums ziemā no ceļojumu aģentūras 'Begonija'

Iepriekšpārdošana ir sākusies: kas plāno laicīgi, tas uzvar!

Ko lielākā daļa cilvēku dara pavasara beigās? - Pareizi, plāno vasaras atvaļinājumu. Ko pavasara beigās dara tālredzīgi cilvēki, kas atvaļinājuma laikā vēlas atpūsties maksimāli labi par minimālām izmaksām? Pareizi: viņi jau plāno ZIEMAS atvaļinājumu! Jo tieši šādi, savlaicīgi izvēloties savu sapņu maršrutu, jums būs iespēja doties lieliskā un neaizmirstamā ceļojumā uz jebkuru zemeslodes punktu, iztērējot daudz mazāk nekā tad, ja jūs sāktu plānot savu braucienu tikai divus-trīs mēnešus iepriekš.

Pieredzējuši ceļotāji jau nojauš: atslēga visam ir iepriekšpārdošanas akcija. Šeit ir jāpiemin vairākas būtiskas priekšrocības. Pirmkārt, agrā ceļojumu rezervācija, parasti, tiek piedāvāta par zemākām cenām – ar atlaidēm līdz pat 50%! Otrkārt, agrās rezervācijas pirmajā posmā tūroperatori piedāvā ne tikai iespaidīgas atlaides, bet sniedz arī zemākās cenas garantiju. Zemākās cenas garantija nozīmē to, ka, ja tūroperators nolems izsludināt akciju, kuras ietvaros agrā rezervācija, kas iepriekš tika pārdota par 500 EUR, tiek pārdota par 400 EUR, tad klientam tiks atmaksāta starpība 100 EUR apmērā!

Protams, ir arī "last minute" piedāvājumi, kurus aktīvi izmanto izdevīgu ceļojumu meklētāji. Tomēr būsim reāli: "last minute" ceļojumi ir salīdzināmi ar izpārdošanu lielveikalā, jo jāizvēlas nevis to, ko vēlies, bet no tā, kas palicis. Jābūt ļoti veiksmīgam, lai piedāvājumā būtu tieši tas, kas vajadzīgs. Savukārt iepriekšpārdošana sniedz klientam maksimālas izvēles iespējas, tai skaitā iespēju izvēlēties vēlamos lidojumu datumus un vietu lidmašīnā, kā arī konkrēto kūrortu, viesnīcu ar noteiktu zvaigžņu skaitu, ēdināšanu un pat skatu no viesnīcas loga! Un tas viss ar milzīgu atlaidi! Izdevīgums ir acīmredzams, it īpaši, ja ceļojumā plānojat doties ar ģimeni vai kopā ar draugiem... Atliek atbildēt tikai uz vienu jautājumu — KUR braukt?

Pārvēršam ziemu par vasaru! Silts un saulains atvaļinājums ZIEMĀ!

Patiesībā, nav viegli domāt par ziemas slapjdraņķi un aukstumu tagad, vasaras sākumā. Bet, vēlamies to vai nē, ziema pienāks. Un kopā ar to atnāks gan aukstums, gan mitrums, gan milzīgā vēlmē aizbraukt vismaz uz nedēļu (ideālā gadījumā pat uz ilgāku laiku) tur, kur spīd maiga saule, tirkīzzilās debesis spoguļojas siltās jūras zilajos ūdeņos, kur var atslābināties zeltainās pludmales smiltīs un ieelpot eksotisko augu aromātus... Lūk ir šīs pasakainās vietas, uz kurām no Rīgas ir iespējams nokļūt ar tiešo lidojumu vai citiem, pašiem ērtākajiem lidojumiem, kas ļaus jums dažu stundu laikā nomainīti mūsu slapjdraņķi un salu uz īsto vasaru:

- KANĀRIJU SALAS (Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura) — mūžīgās vasaras zeme ar ideālu klimatu, apbrīnojami skaistu dabu, smaragdzaļām ielejām, neparastām klintīm un smilšainām pludmalēm, augstas klases servisu un plašām izklaides iespējām, ar ko piepildīt brīvdienas.

- TAIZEME (Pataija, Kočanga, Puketa, Samui, Krabi) — pasakaina eksotiska valsts, kuras daba, kā arī tās unikālie apskates objekti, viesmīlīgie iedzīvotāji un lieliskā tūrisma infrastruktūra jau sen asociējas ar izteicienu "debešķīga bauda". Eksotika šeit izpaužas it visur: dabā, augļos, dzīvniekos, suvenīros, ēdienā, tajiešu dzīvesveidā. Par Taizemes eksotiku uzrakstītas daudzas slejas un parādītas neskaitāmas reportāžas, kuru būtība norāda - tas ir jāredz!

- ARĀBU EMIRĀTI — satriecošs galamērķis, kur jūs sajūsminās burtiski viss — daba un neiedomājamā greznība, košie austrumu tirgi, lieliskā virtuve, viesmīlība un augstākā līmeņa apkalpošana.

- MADEIRA — nosaukums vien atsauc prātā karstu vasaru un eksotisko augu aromātu, kas burtiski pārpludina šo skaisto salu. Ceļojuma laikā uz Madeiru varēsiet baudīt iedvesmojošas dabas ainavas, patīkami vasarīgu klimatu un dažnedažādas atpūtas iespējas.

- ĒĢIPTE (Hurgada, Šarm el Šeiha) — lieliskais klimats, siltā jūra, bezgalīgās smilšu pludmales, ērtās viesnīcas, plašais ekskursiju piedāvājums un visur klātesošā eksotika padara ceļojumu uz Ēģipti neaizmirstamu, un liek ilgoties pēc atgriešanās šurp atkal un atkal!

Ziemas sezonas iepriekšpārdošanas akcija ir spēkā ne tikai šiem, bet arī citiem eksotiskiem galamērķiem, piemēram, Maldīvu salas, Šri Lanka, Kuba, Meksika, Dominikāna un citi.

Slēpošanas trases, pasakainas ainavas un kalni... Gatavo slēpes jau tagad!

Ja dienvidu saules un tropu košo zaļumu vietā dodat priekšroku žilbinoši baltam sniegam, dzestram gaisam, iespaidīgiem kalniem un aizraujošai atpūtai ar adrenalīna piegaršu, tad tagad ir īstais laiks, lai padomātu par ziemas atvaļinājumu vienā no slēpošanas kūrortiem, kas jau ir pieejami agrajai rezervācijai!

Ņemot vērā plašās izvēles iespējas, jāatzīst, ka Eiropā līderpozīcijas organizācijas, komforta un drošības līmeņa ziņā ieņem:

- AUSTRIJA — augsta līmeņa apkalpošana un lieliska kalnu slēpošanas tūrisma infrastruktūra. Vairāk kā 800 kūrorti, aptuveni 50 slēpošanas zonas, plašas iespējas papildināt atpūtu ar ekskursijām uz senām pilīm un citām vēsturiskām vietām, kā arī iespēja apmeklēt termālos avotus... Šeit tiks apmierinātas pat prasīgāko tūristu prasības!

- ITĀLIJA — liels kalnu slēpošanas kūrortu skaits ikvienai gaumei un maciņam. Ir pieejamas trases profesionāļiem un iesācējiem, un pat slēpošanas bērnudārzi! Ekstremālās atpūtas cienītājiem būs piemērotas Červiņjas melnās trases, kur, ja savlaicīgi nenobremzēsiet, aizlidosiet uz kaimiņos esošo Šveici!

Un, protams, FRANCIJA — valsts, kas pilntiesīgi var lepoties ar saviem kalnu slēpošanas kūrortiem. Arī šeit trases ir piemērotas gan iesācējiem, gan profesionāļiem, kā arī atpūtniekiem ir pieejama lieliska tūrisma infrastruktūra, augsts apkalpošanas līmenis, stabila sniega sega visas sezonas garumā un plašas iespējas lieliski pavadīt laiku.

Gadījumā, ja Alpus jau izbraukājāt krustām-šķērsām un vēlaties jaunus iespaidus, tad iesakām doties uz ANDORU, kas ir pundurvalsts Pireneju reģionā, kuru ik gadu apmeklē gandrīz pusotrs miljons tūristu, no kuriem lielākā daļa ir slēpotāji un kalnu tūrisma cienītāji.

