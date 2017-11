Kā ceļot izdevīgāk?

Mēs dzīvojam laikmetā, kad visa pasaule ir praktiski rokas stiepiena attālumā. Pavisam vienkārši varam pabeigt savus nedēļas darbus un sestdienas rītā pamosties simtiem vai pat tūkstošiem kilometru attālās pilsētās. Modernās tehnoloģijas ļauj ātri un ērti rezervēt lidojumus un naktsmītnes, kā arī atrast izdevīgus pēdējā brīža piedāvājumus.

Ja patīk neziņas radīta kņudoņa pakrūtē, mēs pat varam nopirkt aviobiļetes esot ceļā uz lidostu un, nonākot galamērķī, caur "Rentalcars.com" izīrēt auto ar ko mesties iepazīt svešo zemi. Tuvojoties vakaram, atliek ienākt populārajā naktsmītņu meklētājā "Booking.com", lai rezervētu tuvākās naktsmājas. Ja vairāk pie sirds iet viesnīcu ērtības, tad noderēs "Hotels.com" vai "HotelsCombined.com" viesnīcu piedāvājumu vietnes. Tagad, kad Eiropā mobilo sakaru lietošana vairs netiek ierobežota, visi šie ērtie servisi ir pieejami kā vēl nekad iepriekš.

Ja spontāni pirkumi nav mūsu lieta, tad tehnoloģijas var nākt talkā, lai braucienam pamatīgi sagatavotos jau laicīgi. Varam ar "Google Street View" 3D karšu servisu apskatīt galamērķi, "Here WeGo" navigācijas lietotnē izplānot precīzu mūsu ceļojuma maršrutu un visas ceļojuma detaļas piefiksēt "TripIt" plānotājā. Šādi tehnoloģijas kalpos mūsu labā un atbalstīs mūs ikvienā mūsu ceļojuma momentā!

Tomēr tas nav viss! Pasaulē popularitāti ir iemantojušas dažādas vietnes, kas ļauj nopelnīt naudu par tiešsaistē veiktajiem pirkumiem un tagad šāds pakalpojums ir pieejams arī Latvijā. Helsinkos bāzētā pirkumu atlīdzības vietne "Bonusway" darbojas kopš 2011. gada, to izmanto vairāk nekā 3 miljoni cilvēku visā pasaulē un tagad Latvija ir viena no 15 valstīm, kurā ir pieejama šī platforma. "Bonusway" ļauj mums uzkrāt bonusus par ceļojumu un naktsmītņu pirkumiem tādās vietnēs kā "Booking.com", "Agoda.com", "Hotels.com", "HotelsCombined.com", "airBaltic" u.c. Jau tagad "Bonusway" sadarbojas ar 21 ceļošanas jomas tiešsaistes veikalu un šis skaitlis tikai pieaugs. Ja tagad plānojam, kur siltumā pārlaist Latvijas ziemas spelgoni, pavisam noteikti ir vērts piereģistrēties "Bonusway", lai par katru pirkumu saņemtu atlīdzību. Kāpēc laist garām, ja ir iespēja mazliet ieekonomēt?

Kā darbojas "Bonusway"

No sākuma dodamies uz "Bonusway" tīmekļa vietni, piereģistrējamies un katalogā apskatāmies ceļošanas sadarbības partneru piedāvājumu un bonusa apmēru, ko saņemsim par katru pirkumu šī partnera vietnē. Kad esam izlēmuši kurā vietnē veiksim pirkumu, klikšķinām uz izvēlētā partnera saites un "Bonusway" atcerēsies, ka mums jāaprēķina bonuss par pirkumu. Vienkāršoti runājot, tiešsaistes veikali maksā "Bonusway" komisijas maksu par katru mūsu veikto pirkumu.

Kā lietot "Bonusway"

Bonuss var tikt aprēķināts gan naudā (piemēram, pērkot biļeti "LOT Polish Airlines", varam savu bonusu kontu papildināt par 2 eiro par katru pirkumu), vai kā procentuāls apjoms no pirkuma summas. Atkarībā no veikala bonusa apmērs var būt no 0,25 % līdz 15 %. Vienīgais, kas jāatceras – uz izvēlēto interneta veikalu jādodas, uzklikšķinot uz saites "Bonusway" vietnē vai izmantojot tīmekļa pārlūka paplašinājumu, kas pieejami "Google Chrome", "Mozilla Firefox" un "Opera" tīmekļa pārlūkiem.

Informācija par veikalu un tā piedāvāto bonusa apmēru

Uzkrāto bonusu, pēc pieprasījuma, varam pārskaitīt uz mūsu "Paypal" kontu vai banku, ja ir uzkrāti vismaz 10 eiro. Bonusu uzkrāšana darbojas sekojošā veidā: mēs ar "Bonusway" starpniecību veicam pirkumu kādā interneta veikalā. Līdz diviem mēnešiem pēc pirkuma veikšanas, apstiprinājumu par veiksmīgu pirkumu no interneta veikala saņem "Bonusway" un profilā uzrāda mums par pirkumu aprēķināto naudu. Šāds termiņš ir izskaidrojams ar to, ka interneta veikali pārbauda vai pirkums uzreiz pēc noformēšanas netiek atcelts vai atgriezts. Ja kaut kādu apstākļu nelāgas sakritības rezultātā mūsu bonuss nav reģistrējies, par to paziņojam uz info@bonusway.lv un jautājums tiks atrisināts.

Saņem atlīdzību arī par citiem pirkumiem

Bonusway partneru skaits jau šobrīd pārsniedz 3500 uzņēmumus no visas pasaules un tie pārstāv dažādas jomas. Piemēram, apģērba meklējumos varam izmantot "Asos", "GAP" vai elektronikai – "AliExpress", "GearBest" vai "DealExtreme". Starp "Bonusway" partneriem ir arī labi zināmi Latvijas tiešsaistes veikali. Katru mēnesi partneru klāstu papildina jauni un interesanti uzņēmumi, kuru pakalpojumi var aptvert visas mūsu vajadzības.

Veikalu katalogs un atlases iespējas

Veikalus var ērti sakārtot gan pēc kategorijām (piemēram, mode, ceļošana, elektroniskās preces u.c.), gan konkrētiem zīmoliem (piemēram, "Dior", "Gucci", "Adidas", "Samsung" u.c.). "Bonusway" ļauj iecienītos veikalus saglabāt vēlākai apskatei, kā arī nodrošina to ērtu meklēšanu. Kad būsim veikuši kādu pirkumu caur "Bonusway", varēsim sistēmā novērtēt veikalu un tādējādi painformēt citus lietotājus par mūsu pieredzi. Šī pievienotā vērtība ļaus arī mums pašiem izpētīt atsauksmes par veikalu, kas palīdzēs izlemt vai vēlamies tajā iepirkties.

Bonusu var papildināt arī atlaides

Pirkumu atlīdzību vietnē "Bonusway" ir speciāla piedāvājumu sadaļa, kurā ir apkopoti interesanti un izdevīgi atlaižu piedāvājumi. Tādējādi varam iegūt gan atlaidi interneta veikalā, gan bonusa uzkrājumu par pirkumu "Bonusway" sistēmā. Tieši šī sadaļa ļauj iepirkšanos padarīt interesantāku, jo apkopo informāciju par atlaidēm mūs interesējošos interneta veikalos un par pirkumiem iegūt atlīdzību. Kā arī kopš septembra "Bonusway" piedāvā saviem lietotājiem krāt nozīmītes un saņemt dažādus pārsteigumus.

Reģistrējies tagad un iegūsti papildu bonusu

Ja internetā iepērcies regulāri, izmēģini "Bonusway" un saņem 3 eiro papildbonusu pēc pirmā veiktā pirkuma caur servisu, kā arī atlīdzību par saviem sekojošajiem pirkumiem. Novēlam aizraujošu iepirkšanos!