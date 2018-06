Kur ar velosipēdu dodas Latvijas slavenības?

Aktīvās atpūtas sezonai uzņemot apgriezienus, Latvijas slavenības kā savu pārvietošanās līdzekli un brīvdienu sabiedroto izvēlas velosipēdu. Lelde un Aivis Ceriņi, Ints Teterovskis, Roberto Meloni, Samanta Tīna, Mārtiņš Sirmais un Andris Kivičs kopā ar velonomu "Sixt" atklāj savus iemīļotākos velo maršrutus un neaizmirstamākos piedzīvojumus uz divriteņa.





TV raidījumu un pasākumu vadītāji Lelde un Aivis Ceriņi atzīst, ka velosipēds viņiem kļuvis par iecienītu pārvietošanās līdzekli gan ikdienā, gan brīvdienās. Vislabprātāk pāris izvēlas velo maršrutus, kas no pilsētas ļauj izbraukt pie dabas – uz mežu vai kādu tuvumā esošu ūdens tilpni. Iecienīti ir veloceliņi, kas ved uz Mežaparku, Ķīšezeru vai gar Daugavas promenādi, jo tajos ir sakārtota infrastruktūra un nav jābaidās par savu drošību, un ceļu satiksmes traucēšanu.

Kā iespaidīgākos piedzīvojumus ar velo, pāris min izbraucienu pa Maskavas naksnīgajām ielām un velo tūri Bangkokā kopā ar gidu, kurā nepārtraukti garām traucas tuk-tuk takši, visapkārt ir daudz cilvēku, un tajā visā ir jāspēj neapjukt. Lelde un Aivis atzīst, ka tieši velosipēds ir veids, kā vislabāk sajust un apskatīt pilsētu.

Dziedātājs un TV seja Roberto Meloni velosipēdu izvēlas kā brīvdienu vai atvaļinājuma pārvietošanās līdzekli. Velopārbraucieniem viņš izvēlas Jūrmalu vai Daugavas promenādi, jo dziedātājam svarīgi, lai braucienu papildina skaisti dabas skati un laba infrastruktūra. Viņam patīk, ka, braucot ar velosipēdu, var satikt draugus un piestāt ar tiem parunāties, kā arī izbaudīt gan vēju, gan sauli, apvienojot to ar veselīgām kustībām.

Diriģents Ints Teterovskis stāsta, ka pārsvarā ir brīvdienu velobraukšanas piekritējs, braucieniem izvēloties labu laiku. Rīgā un pilsētas tuvumā viņš vislabprātāk izvēlas pēc iespējas dažādākus ceļus, jo vienmēr vēlas ieraudzīt ko jaunu un interesantu. Priekšroka tiek dota meža ceļiem un taciņām, kā arī maršrutiem, kas ved pie dabas. Par labiem un piemērotiem maršrutiem velobraucējiem Ints atzīst Mangaļsalas molu, Vecāķu veloceliņu un Daugavas promenādes veloceliņu, kā arī Ķīpsalas piekrasti.

Tāpat Ints atzīst, ka ir arī garāku maršrutu piekritējs, braucot ar kalnu divriteni, piemēram, no Rīgas uz Dzērbeni vai no Rīgas uz Madonu. Viņš dalās ar spilgtām atmiņām no kāda brauciena, kad pirms vairākiem gadiem, braucot uz Madonu, negaiss mijās ar karstu sauli burtiskā nozīmē – vienā lielceļa pusē bija spēcīgs lietus, bet otrā spoža saule, tādēļ varēja izbaudīt gan atspirdzinošu lietu, gan pēc tam sasildīties.

Dziedātāja Samanta Tīna atzīst, ka velobraucienos dodas reti, bet, kad to dara, priekšroku dod maršrutiem, kas ved caur mežu. Viņas mīļākais velomaršruts ir Mežciemā, kur ir svaigs gaiss, sakopta vide un, pats galvenais – laba kompānija.

Pavārs Mārtiņš Sirmais uzsver, ka divritenis viņam ir darba dienu, nevis brīvdienu pārvietošanās līdzeklis, jo tas ļauj ikdienā pārvietoties ievērojami ātrāk un ērtāk nekā ar kājām vai auto. Viņam nav viena iecienītākā maršruta, taču, plānojot ikdienas gaitas, viņš labprāt izvēlas savā maršrutā iekļaut parkus. Mārtiņam patīk braukt ar velosipēdu, jo tas ir veids, kā satikt draugus. Viņš uzskata, ka Rīgā, kur viss ir tik salīdzinoši tuvu, nav ērtāka un dinamiskāka pārvietošanās līdzekļa ikdienas skrējienā.

Mūziķis un raidījumu vadītājs Andris Kivičs divriteni izmanto kā ikdienas pārvietošanās līdzekli no Zolitūdes uz centru siltā un saulainā laikā. Viņš iesaka izbaudīt savu iecienītāko velomaršrutu – no Imantas uz Jūrmalu, jo tam ir labs segums un netraucē citi satiksmes dalībnieki. Viņš uzskata, ka velosipēds dod iespēju saredzēt un apskatīt to, kas, braucot ar auto, paslīd garām.

Līdz ar braukšanas kultūras un velo infrastruktūras attīstību Latvijā, velonoma "Sixt" katru gadu atver arvien jaunus velonomas punktus. No šī gada Rīgā velo nomas ir pieejama arī vietās, kur ir liels iedzīvotāju blīvums – pie "Maxima XXX" Augusta Deglava ielā 67, "Rimi Valdemārs" Valdemāra ielā 112 un Mūkusalas biznesa centrā, Mūkusalas ielā 42a. Šobrīd kopumā Rīgā un Jūrmalā ir pieejami 250 velosipēdi 30 velonomas "Sixt" punktos. Velosezonas laikā, no maija līdz septembrim, šis pārvietošanās līdzeklis iedzīvotāju vidū ir ļoti iecienīts. "Sixt" velosipēdus iznomāt ir pavisam vienkārši – izmantojot mobilo lietotni "Nextbike", lejupielādējot to tālrunī un reģistrējoties, atrodot tuvāko nomas punktu un baudot braucienu. Šīs sezonas jaunums – pirmās 30 minūtes velobraucienam ir bez maksas.

