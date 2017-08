Latviešu iecienītā Lietuvas kūrortpilsēta – Anīkšči

Augusts – piemērotākais laiks atpūtai. Īpaši Lietuvā, bet vēl labāk – Anīkščos! Šajā kūrortpilsētā vienmēr atradīsit, ar ko nodarboties, neatkarīgi no tā, cik Jums ir gadu vai kādi ir Jūsu vaļasprieki. Anīkšči pilsētas viesus apbur jau no ierašanās mirkļa. Patīkamā, mazā pilsētiņa, kurai cauri tek Šventojas upe, ir iekārtojusies ielejā un priežu mežu ielenkumā. Apskates objektu pārpilnība rada izbrīnu ikvienā: no kurienes šeit ir tik daudz visa kā? Lai arī kur pagrieztos, Jūs sagaida kaut kas interesants, īpašs un neatklāts. Muzeji, izstādes, koncerti, vecpilsēta, kas stāsta par ebreju vēsturi, patīkamas lielas un mazas kafejnīcas, restorāni un daudz

izklaižu.

Gaisa taka ir atzīta pasaules mērogā un 2016. gadā ieguva pirmo vietu pasaules tūrisma inovāciju konkursā, kurš norisinājās Madridē. Katrs atbraucējs vēlas pastaigāties pa koku galotnēm. Nokļūt līdz Gaisa takai var daudzos dažādos veidos. Ar automašīnu, autovilcieniņu, kājām, velosipēdiem, elektroskūteriem, skrejriteņiem, smailītēm un pa jauno ekoceliņu. Jūlijā sākās Gaisa takas piebrauktuves remonts, tāpēc apmeklētāju ērtībai ir atvērts EKOCELIŅŠ, kurš ved cauri Anīkšču silam. Taču bez šī unikālā objekta Anīkščos pietiktu nodarbju kaut veselai nedēļai. Anīkščos ir arī citi apskates laukumi. Skaistākā pilsētas panorāma paveras no Sv. Mateja evaņģēlista apskates laukuma, kurš atrodas baznīcas labajā tornī, 33 m augstumā. Bet, nokļūstot pie iespaidīgā, 16 salām bagātā Rubiķu ezera, to no augšas var apskatīt, uzkāpjot skatu tornī. Vasaras jaunums – Labirintu parkā esošā APGĀZTĀ MĀJA. Lai gan sākumā ir nepatīkami pa to staigāt, turklāt nedaudz reibst galva, aprodot šī izklaide neatstāj vienaldzīgu. Bez Apgāztās mājas Labirintu parkā atradīsit arī citas lieliskas izklaides (dažādi labirinti, atrakcijas un spēles).



Vēl viens jaunums – VĪNA EZERS. Unikāla iespēja – siltajā gada laikā degustējiet Anīkšču vai Aukštaitijas vīnus, peldot ar plostu pa Rubiķu ezeru. Kāda gan vasara bez ūdens izpriecām? Anīkščos to ir patiešām daudz. Pa upi vai ezeru varēsit peldēt ar smailītēm, laivām, katamarāniem, kanoe laivām, SUP dēļiem, plostiem vai jahtām. Blakus pilsētai iekārtojies lielisks veikparks – WAKEPOND, bet, nokļūstot pie Ņevēžas ezera, varēsit iemācīties braukt ar ūdensslēpēm vai pat palidot virs ezera ar izpletni! Ja Jums patīk ātrums un adrenalīns, Jums noteikti ir jādodas uz Izklaižu un sporta centru KALITA, kur varēsit izmēģināt populāro rodeļu trasi un ekstremālo "Kalitas" SALTO atrakciju. Ne mazāk ekstremālas ir šūpoles BIG SWING, kuras atrodas Dainuvas piedzīvojumu ielejā. Ne katrs uzdrošinās ar tām pašūpoties. Bet tie, kuriem patīk izaicinājumi, varēs izmēģināt savus spēkus sešās Dainuvas piedzīvojumu ielejas kāpelēšanas trasēs un trosē pārlaisties pār upi. Liela ātruma un ekstremālas braukšanas cienītājiem ir obligāti jādodas uz Anīkšču kartodromu, kurā ir īpaši jaudīgi kartingi, bet kartingu trase – viena no labākajām Lietuvā.



Tā kā ar vienu dienu Anīkščos patiesi nepietiek, nepieciešams parūpēties par naktsmājām. Šeit viesus gaida ļoti daudz lauku tūrisma viensētu, kuras iekārtojušās skaistākajās Anīkšču novada vietās. Izvēlēties būs grūti. Lauku māju ir daudz un visas viena par otru skaistākas. Pašā pilsētā ir daudz privātu apartamentu un trīs viesnīcas. Tā kā naktsmājas katrs izvēlēsies pēc savas gaumes un iespējām. Vairāk informācijas par apskates objektiem, izklaidēm, naktsmītnēm un ēdināšanu pilsētā varat atrast interneta vietnē www.infoanyksciai.lt. Lai pasūtītu gida pakalpojumus vai, rodoties citiem jautājumiem, plānojot savu ceļojumu uz Anīkščiem, zvaniet pa tālr. +370 381 59177 vai rakstiet uz e-pastu tic@infoanyksciai.lt.