Pārsteidzošas ārvalstu pilsētas, kas jāiekļauj nākamās vasaras ceļojumu plānos

Ceļošana sniedz iespēju iepazīt iepriekš nezināto un atklāt pārsteidzošo. Tūroperators un ceļošanas eksperts "Novatours" iesaka krāšņākās ārvalstu pilsētas, kas pārsteigs ar savu neatkārtojamību un īpašo auru.

Marokas pilsēta Marakeša

Marakeša ir pilsēta, kas apvieno kultūru, vēsturi un spraigu dzīves ritmu. Tā tiek dēvēta par Sarkano oāzi, Dienvidu pērli vai Marokas austrumu sirdi. Pilsētas viesus uzreiz pārsteidz tās tik dažādie puzles gabaliņi – dzīvības pilnais tirgus, krāsu un ornamentu bagātība, hammam pirtis, pilsētas galvenais laukums, kurā sagaida čūsku dīdītāji, zīlnieki un muzikanti, kā arī krāspilnais ēdiens. Iepazīstot šos puzles gabaliņus tuvāk, pilsēta uzbur iemīlēšanās sajūtu un vēlmi šeit uzkavēties ilgāk.

Foto: Shutterstock

Marokas pilsēta Fēsa

Fēsu uzskata par Āfrikas Atēnām, jo šī ir karaļu pilsēta un arābu Marokas centrs. Šī pilsēta ir īpaša ar savu arhitektūras krāšņo bagātību. Arābu pilis, mošejas un muzeji, ir tik iespaidīgi, ka tos salīdzina ar Florences vai Atēnu dārgumiem. Fēsas senākās daļas ieliņas ir tik šauras, ka, ejot pa tām, ar abu roku elkoņiem var aizskart māju sienas. Vecpilsētu caurvij 10 tūkstoši līkumotu ieliņu, kas pilsētas viesi var gan viegli samulsināt, gan ar savu neatkārtojamo atmosfēru viegli ievīties viņu sirdīs.

Foto: Shutterstock

Marokas pilsēta Kasablanka

Marokas lielākā pilsēta ir valsts uzņēmējdarbības centrs. Tās temps un raksturs atgādina Dienvideiropu. Pilsēta pārsteidz ar kontrastiem un līdzsvaru starp tradīcijām un mūsdienām. Pilsētas lielākais lepnums ir iespaidīgā (otra lielākā pēc Mekas) Hasana II mošeja, kurā vienlaikus var lūgties 25 tūkstoši ticīgo. Savukārt elegantā Art Deco arhitektūra liek sajusties tā, it kā būtu ar laika mašīnu aizceļojuši citā laikmetā. Kasablanka ir arī lielisku restorānu pilsēta.

Foto: Shutterstock

Tunisijas pilsēta Kartāga

Kartāga reiz bija viena no lielākajām un varenākajām pilsētām pasaulē un vienīgais patiesais apdraudējums Romas impērijai. Pilsēta ir tikusi nopostīta, atjaunota un atkal pamesta, bet pašlaik tā ir kā cienījams vēstures piemineklis grandioziem notikumiem un grandioziem cilvēkiem. Ir vērts būt šajā pilsētā, lai kaut vai tikai izstaigātu un domās vizualizētu grandiozumu, ko šī pilsēta reiz ir izdzīvojusi.

Foto: Shutterstock

Tunisijas pilsēta Kairuāna

Kairuānai ir vairākas sejas. Viena seja atspoguļo reliģijas grandiozumu, kas tajā valda, jo šī ir viena no nozīmīgākajām islāma ticības svētajām pilsētām. Šīs sejas grims ir tās arhitektūra – mošejas, kapenes un citas reliģiskās un ikdienišķās būves. Otra tās sejas ir tirgošanās. Kairuāna tiek dēvētā par arābu paklāju un Tunisijas saldumu galvaspilsētu. Lai vai kura seja ir tīkamāka. Vienaldzīgu tā neatstāj.

Foto: Shutterstock

Tunisijas pilsēta Sidi Bu Saida

Manaras kalnā esošā pilsēta apbur ar savu skaistumu un arhitektūru, žilbina ar zilās un baltās krāsas ēkām un pārsteidz ar neatkārtojamo skatu, kas no tās paveras uz Tunisijas galvaspilsētu. To dēvē par Tunisijas Monmartu un to ir iemīlējuši mākslinieki. Īpašu auru pilsētai piešķir tās neskaitāmās mauritāņu kafejnīcas, kurās iespējams baudīt ne vien tēju un kafiju, bet arī ūdenspīpi.

Foto: Shutterstock

Itālijas pilsēta Bari

Itālijas reģiona Āpūlijas galvaspilsētu Bari dēvē par ostas, universitātes un Sv. Nikolaja pilsētu. Tās vecpilsētu caurvij augstu mūra ēku un smalku ieliņu dzīslojums, kurā kūsā dzīvība, tirgošanās un kulinārais baudījums. Tur pat pilsētas centrā, jūras piekrastē, netālu no zvejnieku laivu novietnes mājo jūras velšu tirgus, kurā ikdienu iespējams baudīt svaigus jūras gardumus. Kafijas baudīšana šajā pilsētā ir reliģija.

Foto: Shutterstock

Itālijas pilsēta Alberobello

UNESCO pasaules mantojumu objekts ir trulli mājiņu galvaspilsēta Alberobela. Mazās, baltās mājiņas ar spicajiem konusa jumtiņiem pilsētas viesiem liek sajusties kā citā realitātē. Vieni to salīdzina ar rūķu ciematiņu, citi spriež, kāpēc tāda arhitektūra. Pilsētas līkloču ielas slēpj virkni kulināri lutinošus restorānus un vinotēku, kas lutinās ar reģionam tipiskiem darinājumiem.

Foto: Shutterstock

Itālijas pilsēta Matera

Matera ir pilsēta, kas dzimusi klintī. Tās vecpilsēta ir spogulis tam, kā mājas izaug no klints. Mūra māju un ielu labirints augšup un lejup pa akmens kāpnēm aiz katra pagrieziena paver jaunu un neaprakstāmi pārsteidzošu skatu, bet pašā augstākajā punktā aicina pavērst skatu pret klinšaino tāli un pār ieleju, kurā iegrauzusies upe.

Foto: Shutterstock

Melnkalnes pilsēta Kotora

Ceļojumu žurnāls "Lonely Planet" labāko pilsētu sarakstā "Best in Travel City 2016" pasludināja Vidusjūras ostas pilsētu Kotoru par visskaistāko pilsētu ceļojumiem. Šķietami laikā sastingušo pilsētu ieskauj venēciešu būvēts aizsargmūris, bet vecpilsētu caurvij šauras ieliņas, kas ved uz vienu no vairākiem laukumiem un uz vienu no vairākām baznīcām. Vecpilsēta kopš 1979. gada ir UNESCO aizsargājama.

Foto: Shutterstock

Horvātijas pilsēta Dubrovnika

Dubrovnika ir iespaidīgākā, unikālākā un viena no skaistākajām Horvātijas piekrastes un visas valsts pilsētām. To īpašu dara zemes rags, kur atrodas fortu un aizsargmūru ieskautā, UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautā vecā pilsēta. 9. gadsimtā celtie mūri ir pārdzīvojuši daudzus karus, bet tagad tie ir vislabāk saglabājušies un iespaidīgākie pilsētas aizsargmūri pasaulē.

